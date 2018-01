Kõige raskem on teha asju, mida sa vihkad. Ja trenn on üleüldse nagu spinati söömine: see ei maitse sulle, aga sa tead, et see on kasulik. Kuid püüa leida võimalikult enda maitsele vastav spinat: kui sulle ikka jõusaalitrenn üldse ei istu, siis proovi näiteks jooksmist, sulgpalli või rühmatrenni.

„Hakkan korrapäraselt trenni tegema,“ on kõige levinumaid uusaastalubadusi ning samas ka üks neist, mille pidamine kõige kiiremini ja kergemini nurjub. Kui sinulgi on korduvalt ette tulnud seda, et treenimisharjumus kuidagi külge ei taha jääda, siis võivad sind aidata Art of Manlinessi pakutud kümme nippi. Vahendame nende viieleheküljelist juhendit lühendatud ja eestistatud kujul.

Paljude meeste jaoks on trenn midagi sellist, mida tehakse siis .... kui on aega. Aga alati tuleb midagi ette ja aega pole ning trenn jääbki tegemata. Pane treeningud kalendrisse kirja ja suhtu neisse sama lugupidavalt kui arsti- või juuksurivisiitidesse. Ja kui keegi tahab sinuga kolmapäeva õhtul kell 17 kohtuda, siis keeldu, kuna su kalendris on kirjas „üks kohtumine“ – tõstekangiga.

3. Eksperimenteeri, et leida endale parimat treenimisaega

Paljude arvates on kõige parem teha trenni hommikuti, sest päeva peale tekivad väsimus, stress ja lõppematu tegemiste nimekiri, mis lõpuks trenni minema puksivad. Aga inimesed on erinevad. Võib-olla sobib sulle lõunaaeg või hoopiski hilisõhtu.

4. Eemalda takistused ja häälesta end nii trennilainele

Koosta endale treeningueelsete tegemiste ja takistuste eemaldamise rituaalne kava. Lae telefon, et see trenni ajal muusikamängimist ei lõpetaks. Täida joogipudel, pane vamis trennivarustus. Kõige raskem osa on trenni juures alustamine ning rituaalid häälestavad sind selle lainele.

5. Hangi spetsiaalsed trenniriided

Võta seda kui sõjaväevormi – nii aitab riiete selgaajamine häälestada sind trennilainele ja vapramalt lahingusse ehk jõusaali siirduda.

(Pixabay)

6. Koosta treeninguplaan

Ka see aitab sul end trenni suhtes kindlamalt tunda, kui juba sinna siirdudes täpselt tead, mida teed. Enamik inimesi teeb harjutusi tunde järgi, natuke ühte, natuke teist. Pool tundi hiljem uitab see kodanik igavledes mööda saali, tunneb end tüdinult ja läheb ära sauna. Mõne nädala pärast tembeldab trenni ebaproduktiivseks, kuna tulemusi pole näha, ja jätab selle katki.

Ebakindlus on suur motivatsioonitapja. Kui sul on kindel plaan, on sul ka motivatsioon. soovitav on plaani koostamiseks kasutada proffide abi.

7. Mis siis, et tunnet pole – pane minema

Nagu juba mainitud, on kõige raskem just trenniga algust teha. Sageli pole sul tuju. Sa ei viitsi mugavalt diivanilt tõusta. Sa ei taha soojast kodust lahkuda. Kehal ja vaimul on tugev mugavusinerts.

Õnneks on sellega nii, et kui sa asud tegevusse lihtsalt nui-neljaks ja ilma õige tundeta, siis tuleb see tunne varsti järele.

Tee endaga leping. Otsusta, et sa pead lihtsalt jõudma kohale ja treenima 10 minutit. Ja kui sa pärast 10 minutit enam ei jaksa, siis võid koju tagasi tulla. Aga enamasti jaksad.

8. Võta eesmärgiks püsiv treenimissagedus, mitte 5+ trennid

Ära mõtle sellele, et trennikord peab kulgema ideaalselt. Kui tunned, et tervis on kehvavõitu, siis mine ikkagi kohale ja tee kergem trenn. Ära lase erinevatel asjadel rutiini murda ja keskendu sellele, et täidetud saaks eesmärk – olgu see siis kolm või viis korda nädalas.

9. Treeni millegi nimel

Uuringud näitavad, et kui inimesel on mingi ülesande sooritamisel selge eesmärk, siis teeb ta tõenäolisemalt seda ülesannet regulaarselt. Niisiis tee endale selgeks, miks sa treenid. Näiteks: tahad elada nii vanaks, et oma lapselapsi näha. Või tahad hea välja näha, kui särgi seljast tõmbad. Pane kirja ja loe seda iga päev. Kui sul pole tuju trenni minna, siis loe oma eesmärki ja meenuta endale, miks sa tahad korrapäraselt treenida.

10. Hangi aruandekohustus