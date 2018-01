Continental Divide Trail on Ameerika maalilisemaid matkaradasid. See kulgeb mööda Kaljumäestikku, kokku üle 4800 kilomeetrit radu ühendab omavahel Mehhikot, USAd ja Kanadar ning läbib New Mexico, Colorado, Wyomingi, Idaho ja Montana osariigid.

Allolevas videos teevad Halfway Anywhere (Poolel Teel Ükskõik Kuhu) mehed selle matka läbi ning kogu see „jalutuskäik“ on surutud vaid neljaminutilisse videosse.

Kuidas? Nii, et igast matkapäevast on valitud videosse vaid üksainus sekund.