„Mis teeb bensiini nii eriliseks, et seda saab kasutada autokütusena ja miks on nii keerukas leida alternatiivseid energiaallikaid?“ on Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ küsinud TinUser. Valik vastuseid.

* Bensiin on kergestisüttiv, annab palju energiat, seda on lihtne transportida ja see püsib laias temperatuuride vahemikus kenasti vedelana. Aga sisepõlemismootorile saab energiat anda ka hulk teisi aineid, näiteks kasvõi diisel, maapähkliõli ja alkohol.

* Bensiin on hiigelkogustes kenasti kättesaadav. Leidub kohti, kus nafta lihtsalt purskab maa seest välja ja mingit peent tehnikat pole selle kogumiseks vaja.

* Jah, naftat on maa seest lihtne odavalt kätte saada ja seda on odav bensiiniks töödelda.

* Ka alkohol sobib kütuseks, aga bensiin on mitmes mõttes etem: see on vähem lenduv, seda on lihtsam käidelda ja säilitada; see ei sütti nii kergesti; bensiin sisaldab peaaegu kaks korda rohkem energiat kui alkohol; seda on odav suurtes kogustes toota.