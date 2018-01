Lada Vesta SW universaali seeriatootmisse jõudmine oli Venemaa autotööstuse üks tähtsündmusi 2017. aastal. Universaalkerega autosid toodeti edukalt ka nõukogude ajal. Järgnevalt väike ülevaade universaalidest, mis 60 aasta jooksul Venemaa autotehastes valmistatud.

Ruumika universaalkerega auto sünd jääb kuskile möödunud sajandi kahekümnendatesse. Ent maailm muutus, kui 1957. aastal alustas Rootsi autotootja Volvo elegantse Duett-universaali tootmist. On arvatud, et just Volvo Duett pani aluse praktiliste pereautode uuele buumile Euroopas.

Vaid paar aastat hiljem, 1957. aastal, alustas Moskva väikeautode tehas universaalkerega Moskvitš 423 tootmist. Auto leidis sooja vastuvõtu ning selle eeskujul hakkasid insenerid üksteise järel välja mõtlema praktilisi ja ruumikaid universaale. Nõnda võib vist Moskvitš 423 pidada nõukogude Venemaa pereautode esiemaks.