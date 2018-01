Jäätisekujulised soengud tänavu meestemoes ilma ei tee ja habe on kaduv nähtus. GQ analüüsib ja ennustab, millised on vastalanud aastal trendid meeste enesehoolitsuse valdkonnas. 1. Vunts tuleb tagasi (ja põsed lähevad puhtaks) Näokarvade valdkonnas on suurim uudis: habe on ametlikult surnud trend. Nüüd on puhtaksraseeritud põskede ajastu. Näiteks George Clooney sai mullu lõpuks oma karvapuhmast lahti ning Brad Piti oma on taandunud kergeks kitsehabemeks. Aga vuntsid teevad lõpuks ometi taas võidukäiku. Mitte sellised, nagu 70ndate pornostaaridel, aga pigem sellised nagu „Magnumi“ Tom Selleckil.

2. Žilettide püsikorraldus saab trendiks

Mees, kes end korrapäraselt raseerib, tahaks iga kord saada värsket, puhast ja teravat tera. Näiteks Inglismaal on võimalik sõlmida vastav püsitellimus: Harry's müüb sulle raseerija ning saadab edaspidi posti teel värskeid terasid täpselt nii sageli, kui sul vaja on. 3. Pikemad juuksed tulevad tagasi Kui sa just pead masinaga paljaks ei aja, siis peaksid juuksed välja kasvatama. Seda tegi mullu ka näiteks rahvusvaheline meeste soengueeskuju David Beckham ning too kutt pole eales nii hea välja näinud kui nüüd. Kui juuksed on umbes veidi pikemad kui lõuani, siis näeb see äge, vaba ja loomulik välja ja teeb sageli meest nooremaks. 4. Ka masinaga pea paljaksajamine tuleb tagasi Eriti just ümara või kandilise pea puhul töötab see soeng hästi, pikema lõua puhul mitte nii väga. Aga ära kunagi ürita ise oma pead masinaga puhtaks suristada – see ei lõppe hästi. 5. Õige aeg minna nahaarsti juurde Kui sul on mingeid nahaprobleeme, siis ära otsi abi internetist või soolapuhujatelt ja mine dermatoloogi juurde. Nemad annavad sulle su naha kohta täpse info ja soovitavad sulle sobivaid hooldustooteid ning -režiimi. 6. Kuidas on lood päevitamisega? Päevituse trendid: õhkõrn jume ja päevitamine peab olema turvaline. Unusta enda päikse käes või solaariumis praadimine. Päikesejume peaks olema vaid kergelt märgatav. 7. Riidest näomaskid