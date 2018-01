Iga mees teab: kui sa tahad, et habe saaks kenasti aetud, näonahk püsiks klaar, juuksed terved ja soeng seitlis, siis peavad sul olema õiged riistad ja õiged sugemistooted. Keegi ei nühi enam nägu roostetava nõukogude žiletiga, et pärast kipitavale näole Troinoid peale plätserdada. Men’s Health on aga otsinud Amazonist ja Walmartist puht meelelahutuse huvides välja meeste sugemistooted ja –tarbed, mis on kas niisama veidrad või lihtsalt absoluutselt ebavajalikud.

Peekonisool, peekonilibesti, peekonikondoomid – kogu see peekonivärk on natuke käest läinud. Jah, see värk on maitsev, aga kas tõesti peaks keegi tahtma, et ta lõhnab pärast habemeajamist nagu küps liha? Toote reklaamis öeldakse muide: valmistu selleks, et karud sind armastavad, imetlevad ning tõenäoliselt ka ära söövad.

(Amazon)

3. Peenisevärskendi, intiimpiirkonna spreideodorant

Kulutad 60 eurot, et su kube lõhnaks nagu lilleke? Mine duši alla ja pese oma värgendused hea seebiga puhtaks.

(Amazon)

4. Elektriline tee-ise seljakarvade raseerija

Näeb välja nagu selfipulk. Mine ja lase oma selga salongis vahatada või palu seda partneril teha.

(Walmart)

5. Liigendiga vuntsikamm

Näeb välja nagu väike liigendiga taskunuga. Kui selle lennujaamas vuntside sugemiseks taskust välja võtad, haaravad turvatöötajad relva järele.

(Amazon)

6. Kubemekarvade pügamise käsiraamat ehk „The Male Guide To Pubic Shaving“

Kõiki asju ei pea keeruliseks ajama. Tegelikult pole selleks vaja raamatut, et õppida oma intiimpiirkonda trimmima. Ja kujuta ette sõbra või daami reaktsiooni, kui ta näeb sellist kirjandust su diivanilaual.

(Amazon)

7. „Ideaalne kitsehabe“, meeste raseerimisšabloon