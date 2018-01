"See teema köitis mind niivõrd, et lõpuks külastasin 13 randa üle Eesti," ütleb Mikko. Fotograafiaga hakkas Mikko aktiivselt tegelema kaheksandast eluaastast kui sai oma esimese filmikaamera. Aasta pärast saavutas ta juba esimese võidu Eesti Looduse aasta foto konkursil (kategoorias "Inimene ja loodus" laste arvestuses I koht).

"Minu fotonäitus räägib üürikesest Eesti suvest – inimestest, kes seda naudivad ja inimestest, kes hoolitsevad nautlejate turvalisuse eest," räägib näituse autor Mikko. Noor fotograaf tutvustas 2016. aastal ennast turvaettevõttele G4S Eesti, kes tellis esmalt mõned proovifotod. Need avaldasid muljet ja nii pakkuski ettevõte jäädvustada Eesti rannad ja seal töötavad rannavalvurid.

"Mind inspireerib keskkond minu ümber: enamasti sünnivad ideed fotodeks lihtsalt keskkonnas ringi vaadates või jälgides inimeste käitumist. Pildistamine on minu jaoks viis hetkede kaasa võtmiseks. Need hetked on jäädvustatud minu vaatenurgast ja saan neid jagada terve maailmaga," räägib Mikko oma hobist.