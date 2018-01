Maxim hõiskab, et lihasõbrad saavad rõõmustada ja taimetoitlastel tuleks oma menüü üle järele mõelda. Võib-olla tõesti – aga ilmselt peaks ka arvestama, et vastava uuringu tegija pole just väga erapooletu.

Gourmet Meat Club on briti veebisait, kust saab endale koju tellida igasugust – arvasite ära – liha. Gurmeelihaklubi korraldas enam kui 2000 inimese seas küsitluse. Väidetavalt näitasid selle tulemused, et kui lihasööjatest seksib vähemalt korra nädalas umbes 42%, siis taimetoitlastest hullab sama sageli vaid 16%.

Veel viitab ilmselgelt lihahimuline ja mõnevõrra kahjurõõmus Maxim ühele varasemale uuringule, milles öeldud, et taimetoitlased on lihasööjatest vähem terved ning neil esineb rohkem näiteks ärevushäiret, kuna nad ei saa oma toidust kätte vitamiini B12 ega kergemini omastatavat rauda.

Lisaks toob meesteväljaanne välja ajakirjas Journal of Affective Disorders avaldatud uuringu, kus väidetakse, et lihasööjatega võrreldes kalduvad taimetoitlastest mehed 70% rohkem depressioonile. Ning kõik teavad, et kui inimene on depressioonis, siis seksib ta vähem.

„Kui naljad kõrvale jätta, siis on see siiski sinu elu ja sa võid soovi korral olla tsölibaadis taimetoitlane,“ ironiseerib Maxim. „Täielik lugupidamine.“