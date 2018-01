2. Inimestel on religioosne puhtusearmastus, kui asi puudutab trenažöörile jäetavat higi. Kui asi puudutab üksteise higiloikudes istumist saunas, siis on kõigil sügavalt ükskõik. Käteräti panevad enda istumise alla ainult üksikud erandid ja hilisemaid higiloike ei puhasta sisuliselt keegi.

Spaa-hullus kestab endiselt – soe vesi ja ujumine on miskit sellist, mis kehva suusailma kõrval laseb end veidigi paremini tunda. Ometi on veekeskustes hetki, mis panevad pead vangutama. Siin on Õhtulehe valik kümnest kõige enam häirivast tegevusest, mida eestlased veekeskustes teevad.

3. Sauna minek nõuab muidugi õiget meeleolu ja nii võib mõni inimene hakata ukse peal kahtlema, kas saun on ikka õige mõte. Kõige lahedam on arutelu siis, kui seltskond on suurem. Nii nad siis räägivad uksel (enamjaolt Tallinna spaades soome keeles) ja hoiavad samal ajal ust pärani lahti. Soe läheb, vaiksed eestlased pööritavad silmi ja seltskond vajub enamjaolt saunast välja.



4. Kui ka seltskond sauna tuleb, siis läheb jutuks. Naised räägivad elust-olust, põhjanaabrid räägivad alkoodööride keskel, kui palju eile juua sai ja mingi meesteseltskond arutab, et mingi tsikk nägi hot välja. Viimane läheb töösse siis, kui saunas pole teisi naisi. Saunas võiks ikkagi vait olla.



5. Sauna seinal on küll alati kirjas, et enne basseini minekut käige duši alt läbi, kuid õigele eesti mehele on see täiesti ebavajalik meeldetuletus. Vesi on vesi! Ja nii sobib ka higist tilkuvana basseini hüpata.



6. Tõeline mehelik heitlus sünnib ainult meestele mõeldud leilisaunas. Võitlus, et kes kannatab rohkem leili, on mehegenoomis samakindlalt sees, kui võistlus "naabrist suurem auto" või "suurema kineskoobiga teler". Kõige tragikoomilisemad on heitlused, kus kaks meest võidu leili viskavad ja siis koos saunast ära põgenevad. Allesjäänud tavalised saunakülastajad mõtlevad, et mida kuradit just nüüd juhtus.



7. Koolivaheaegadel ei maksa Tallinna spaasid külastada, kuna noored on vallutanud basseini. Eks mäletab ka enda noorusaega, kui basseinis oli tore vastassooga mürada, sest vahepeal võis käsi puutuda ka poolkogemata kummalisi tsoone, aga kõrvaltvaatajale on see natuke kurb. Ujuda ju võid, aga kui sulle mänguinnus kamp noori kaela lendavad, siis pole see sugugi meeldiv.



8. Väiksemates basseinides (näiteks Meritoni spaa) on vastuvoolukoht, mis on maru tore, et ei peaks kellegagi kokku põrkama ja saab mingit distantsi ujuda. Seda plaani kahjustavad voola-ee-tiivsed pensioniealised prouad, kellele meeldib igasugune tugevam veejuga, mille peal saab silmad tagurpidi istuda ja mitte ühtegi kehaosa liigutada. Prouad, sellisteks tegevusteks on mullivann!



9. See puudutab nüüd naiskülastajaid, aga üheks tõeliseks õuduseks olla duši all enda karvkatet viimistlevad neiud. Õnneks meeste poolel selliseid asju väga ette ei tule.