Parim viis õlle valamiseks on ju niristada seda vaikselt pudelist või purgist viltusesse klaasi nii, et vahumüts oleks võimalikult väike, kas pole? Ei ole nii, kinnitab BroBible Business Insiderit vahendades. Õllesommeljee Max Bakkeri kinnitusel kesvamärjukest just niimoodi valada ei tohi.

Bakkeril on erinevad õlleserveerimise meisterlikkust tunnistavad sertifikaadid ja tasemed ning seega peame teda ilmselt uskuma – oleme kõik eluaeg kesvamärga valesti valanud.

Nimelt võib selline tehnika sommeljee teatel tuua kaasa kõhuvalu. Asi on selles, et klaasi ei valata mitte ainult õlut, vaid ka süsihappegaasi. Kui õlut ettevaatlikult ja tasakesi kallata, siis jääb CO2 õlle sisse lõksu. Kõik need klaasis olevad mullikesed lähevad jooja kõhtu, tekitavad puhitustunnet ja võivad tuua kaasa kõhuvalu (ilmselt eeskätt siis, kui õllesõber ei valda õiget röhitsemistehnikat – toim). Õlles kinnioleva süsihappegaasi maht on 2,5 korda suurem õlle enda mahust ja õigesti kallates on võimalik suurest osast sellest vabaneda.

Ideaalis peakski õlut serveerima nii, et CO2 võimalikult suures osas õllest eralduks. Valamist peaks Bakkeri teatel siiski alustama viltuse klaasiga, aga õlut ei tohi valada liiga õrnalt ega aeglaselt. Pigem just energiliselt. Nii tekib õllele küll suurem vahumüts, aga see on tegelikult kasulik. Vaht muutub tasapisi taas õlleks ja sisaldab spetsialisti teatel „linnaste magusust ning humalate mõrkjust“, mida õllelt ju ootamegi. Lisaks kaitseb vaht „õlle aroomi terviklikkust“.

Niisiis: kui edaspidi õlut pudelist või purgist klaasi või kannu valad, siis ära vahumütsiga koonerda.