Nn tagauksemängud on nii meeste kui naiste seas väga ammu tundlik teema, kirjutab FHM. See on mõnevõrra tabu, sellest rääkimine tekitab sageli piinlikkust ja paljud – eeskätt naised – peavad seda teemat üleüldse solvavaks. Siiski näib see vaatenurk muutuvat – kui uskuda Bespoke Surgicali uuringu tulemusi.

Bespoke Surgical palus naistel kirjeldada oma anaalseksialaseid kombeid ja selle praktiseerimist. Muuhulgas saadi teada, et mitte ainult hulk naisi ei pea seda igati vastuvõetavaks, vaid et umbes neljandik harrastab anaalseksi täiesti korrapäraselt. Järgnevalt fakte, mida küsitlus naiste anaalseksiharjumuste kohta välja tõi.

1. Üks neljast heteroseksuaalsest naisest harrastab anaalseksi vähemalt paar korda kuus. Kaks naist viiest teeb seda vähemalt paar korda aastas.