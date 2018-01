Väljakutsega on liitunud juba üle 200 inimese, kelllest enamik tunnistab, et toidu arvelt on võimalik raha kokku hoida. Kogumispäeviku grupis jagatakse väga lihtsaid nõuandeid, kuidas oma eelarvet planeerida ja toidule kuluvaid summasid märkimisväärselt vähendada. Eesmärk on teha seda nii, et toidulaud oleks endiselt mitmekesine ja täisväärtuslik.

Kõige lihtsam ja levinum nõuanne on võtta üks päev nädalas toidumenüü planeerimiseks. Grupi liikmed on jaganud väga põnevaid lahendusi[KV1] , mille abil nädalamenüüd mänguliselt planeerida. Lisaks jagavad grupi liikmed ka kasulikke retsepte, mille abil on võimalik igapäevaselt raha säästa.

2. Kasuta e-poode

Pealinnas ja Tallinna lähiümbruses elavad inimesed toovad suurima säästunipina välja e-poe kasutamise. See vähendab oluliselt emotsiooniostude arvu, annab hea ülevaate toidule minevatest kuludest ning võimaldab oma menüüd paremini planeerida. Boonusena ka see, et nii on lihtsam sooduspakkumistel pilku peal hoida ning kütusele minevat kulu vähendada. Kes ei saa e-poest toitu tellida võiks poodi minna alati kindla nimekirjaga ja toidupoe külastamise arv miinimumini viia. Nii välditakse taaskord emotsioonioste.

3. Lõuna kodunt kaasa

Osavamad planeerijad valmistavad õhtusöögi nii, et pere vanemad liikmed saaksid sama toidu järgmisel päeval töölõunaks kaasa võtta. Arvestades kokku, kui palju raha kulub töölõunate peale, on enamik grupi liikmeid saanud kokku kolmekohalise summa. See on summa, mida on väga lihtne oluliselt vähendada.

4. Kaubanduskettide sooduskaardid

Väga paljud soovitavad teha kaubanduskettide sooduskaardid, sest suured poeketid aitavad oma klientidel oluliselt raha säästa. Võita saab nii boonuspunkte kogudes kui ka iganädalasi pakkumisi kasutades. Lisaks soovitatakse poodide sooduspakkumisi jälgida kriisis.ee leheküljelt. Võimalusel tulekski kogu nädalane toiduvaru saada ühest kohast.

5. Kasuta seniseid varusid

Kellel meist poleks kodus üleliia tatart, riisi või tangu? Enamik Kogumispäeviku liikmetest olid siiralt üllatunud, kui avastasid inventuuri käigus, millised kuivainete varud neil on. Esmalt tuleks vaadata üle nii külmkapis kui ka kuivainete kapis olevad varud ning planeerida lähinädalate toidukorrad just nendest. Seejärel võiks otsida nutikaid ja retsepte, mille abil toidulauale vaheldust tuua. Näiteks soovitavad grupi liikmed teha toortatrast üks maitsev ja krõbe müsli või siis lisada seda smuutidesse, salatitetesse ja leiba.