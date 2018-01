ÕL Mehele pidi alloleva video vastavat pealkirja nähes kulmu kortsutama. Esimene reaktsioon oli järgnev: pealkirjaga on eksitud ja tegelikult õpetatakse siidikäppasid veega tuld KUSTUTAMA. Teine reaktsioon: kindlasti on vaja veele lisada mõnd raskesti kättesaadavat kemikaali, midagi karbiidi sarnast – ja keemilise reaktsiooni tulemusena tekib plahvatus, mis süütab lõkke ning ühtlasi lõkkemeistri kulmud ja riided.

Aga pettumus missugune: tegelikult on õpetuse võtmeks see, et läbipaistev kilekotike täidetakse veega ja sellest saab päikesekiiri koondav lääts. Läätse abil aetakse taelaks olev kuiv puukooretükk hõõguma ja edasine on juba osavuse küsimus.

Muidugi ei süüta sellise trikiga lõket pimedal Eestimaa talveõhtul, aga hea teada ikka. Kasvõi selleks, et tuleval suvel grilli ääres inimesi lõbustada.