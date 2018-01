Ilmateade lubab lähiajaks õhutemperatuuri märgatavat jahenemist ja sestap oleks paslik – spetsialistide toel – meenutada üht vana tõde. Nimelt: kui sa külmal talvehommikul paned oma auto mootori varakult tühikäigul tööle, et nii mootor kui salong soojeneksid, siis sellega teed neljarattalise sõbra jõuallikale karuteene.

Interneti autoguru Jason Fenske YouTube’i kanalilt Engineering Explained hoiatab: mootori tühikäigul tiksumine, eriti just külmal ajal, lühendab selle eluiga. Ning kõige õigem lahendus on sisuliselt kohe peale mootori käivitamist (muidugi eeldusel, et klaasid ja tuled on jääst puhtaks tehtud) rahulikult sõitma minna. Rahulik sõit soojendab mootorit kiiremini ja sellele ei panda enne töötemperatuurile jõudmist liialt koormust.

Fenske selgitus on järgnev: paigal tiksudes uhutakse mootorisse liigset kütust ning see bensiin või diisel lahjendab liikuvatel pindadel olevat hädavajalikku määrdeõli.

Jahedasse salongi pugevale juhile või reisijale lohutuseks: kuna sõites soojeneb mootor kiiremini, siis seda kiiremini soojeneb ka kabiin.