Veelgi enam, olime teadmatusest sunnitud seisma 3 väga pikka (st kõik meie ja ka teiste lendude inimesed) järjekorda läbi, et jõuda oma lennuväravani. Seetõttu olime sunnitud kogu varem tuldud aja kasutama järjekordades seismistele, et jõuda viimase, väljalennu väravani!

Kohale saabudes, tuli teise firma esindaja teatama, et meie esindaja ei saa tulla meid vastu võtta (pidi olema väga hõivatud?) ja bussijuht viib siiski meid kõiki hotellidesse laiali. Sõitsime bussis nagu tummad läbi linnade-külade, kusjuures uue hotelli juurde jõudes kuulsime bussijuhilt väga vaevaliselt ja väga võõrkeelse jutuna, kuhu hotelli me oleme saabunud.

Selline tegevusetus reisifirma poolt on väga mõistmatu ja eriti kliendivastane! Samas on nende koduleht aga täis väga ülistavaid sõnu ja klienti soosivat juttu ning väärtusi mida nad väidavad hindavat!



Seega, jäime me kõik ilma väga paljust, mida oleksime pidanud sellest kohast saama!



Eespool toodud jutt ikka selleks, et valige hoolikalt reisifirmat, kellega tahate puhkusest täit mõnu saada!