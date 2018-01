Taas võime tõdeda, et Eesti kuulub äravalitute sekka, vähemalt osas, mis puudutab uudismudeleid: veel enne maailma esmaesitlust Detroidis näeb Baieri autotehase uusima loomingu, kompaktse BMW X2 linnamaasturi ära Tallinna esinduses.

X2 on BMW SUV-perekonna kõige värskem liige, jäädes suuruselt X1 ja X3 džiibikeste vahele, ent on nendega võrreldes oluliselt stiilsem ja elegantsem. Just välimus on see, mis X2 puhul pilku pikaks ajaks köidab. Tegu on esimese BMW maasturiga, mil Saksa autotootja uue disaini pitser.

Moodsalt kujustatud pealispinna all jagab uustulnuk paljusid komponente ja mehaanikat X1-ga, aga ka värske MINI Countrymaniga.