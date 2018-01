Sul on tööstress või tunned end kehvasti, sest uusaastalubadustega läks juba nagu alati? Proovi seda trikki: tõsta oma partneri T-särk vastu nägu ja hinga sügavalt sisse, soovitab Men’s Health. Ning kuigi see kõlab veidralt või isegi judinaidtekitavalt, võib elukaaslase riiete lõhn värske uuringu teatel alandada stressitaset. Muidugi ei taha sa ilmselt nuuskida seda särki, mida on äsja pidevalt kantud kolmepäevasel matkal ... Briti Kolumbia ülikooli teadlased värbasid uuringusse 96 heteroseksuaalset paari, kes olid olnud koos kuus kuud või kauem. Nad lasid mehel end pesta lõhnavaba seebiga, siis panna selga valge T-särgi ning kanda seda 24 tundi ilma deodoranti või muid lõhnaga tooteid kasutamata. Ka paluti meestel mitte suitsetada ega süüa vürtsikaid toite, mis võiksid keha loomulikku lõhna muuta. Seejärel külmutasid teadlased T-särgid ära, et mehe kehalõhnu neisse sisse lukustada. Järgnevalt täitsid naised juhuslikus järjekorras erinevaid „lõhnaülesandeid“. Naised nuusutasid kas oma partneri särki, võõrast särki või puhast ja lõhnavaba särki. Teadlased ei öelnud naistele, millise särgiga on tegu.

Seejärel pidid naised osalema katse sellises faasis, mille käigus toimus kohtunike ja kaamerate ees stressirohke intervjuu stiilis test. Lisaks pilkavale „tööintervjuule“ said naised ka portsu matemaatikat, nad pidid numbrist 17 intervallidega tagurpidi lugema.

Edasi küsitlesid teadlased naisi nende stressi osas: kas tunti ärevust, füüsilist ebamugavust või pinget. Ka võeti süljeproovid, mõõtmaks stressihormooni kortisooli taset. Ning kõige lõpuks tehti naistele „taastusfaas“, neil lubati lõõgastuda ja ajakirju lugeda. Üldkokkuvõttes leiti uuringu käigus, et kui naised olid nuusutanud oma partneri T-särki, siis alandas see neil intervjuu- ja taastusfaasis stressitaset. Ning see polnud esimene uuring, mis leidis seoseid lõhna ja tunnete vahel. Teadlane Claus Wedekind on leidnud, et nii mehed kui naised suudavad higiseid särke nuusutades tuvastada geneetiliselt sobivaid partnereid. Veel on leitud, et naised suudavad nuusutades tuvastada mehe kõrgenenud testosteroonitaset. Aga käesoleva uuringu autorid leidsid, et oma partneri riiete nuusutamine oli rahustavamgi, kui nuusutaja teadis, et riidetükk tema kaaslasele kuulub. Kui naised seda teadsid, oli proovis näha madalamat kortisoolitaset.