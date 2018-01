On päris vabastav tunne sõita autoga ka palju aastaid pärast seda, kui see on kinni makstud. Aga sugugi mitte kõik autod ei kesta piisavalt kaua, märgib Jalopnik.

ISeeCars.com on analüüsinud autode andmebaase ja selgitanud välja, milliseid marke ja mudeleid kõige rohkem peetakse vähemalt 15 aastat. Andmed käivad USA kohta, aga võib eeldada, et mis markidesse puutub, siis on Eestis trendid üsna sarnased.

USA levinud vanemate autode TOP 15 edetabelit domineeris täielikult Toyota. Näiteks esimese generatsiooni Toyota Highlanderi on tänaseni alles jätnud pea viiendik selle 15 aastat tagasi ostnud inimestest. Veel olid poppide vanade ja kestvate autode nimestikus sellised Toyota mudelid nagu Sienna, Tundra, Prius, RAV4, Sequoia, Tacoma, Avalon ja Camry.