Soome lennufirma Finnair teatas täna uuest lennugraafikust, mis ühendab Tartut Helsingiga.

Alates 28. aprillist muutub ettevõtte lennugraafik Tartu suunal kohalike reisijate jaoks mugavamaks. Lend Helsingist Tartusse hakkab väljuma esmaspäevast laupäevani kell 00.05 ning suundub Tartust tagasi Helsingisse kell 05.35.

“Eesti on Finnairi jaoks oluline turg. Kõik peamised sihtkohad Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, mis on läbi Helsingi olnud kättesaadavad Tallinnast, on nüüd saadaval ka Tartust ning see muudab Finnairi üheks parimaks valikuks Lõuna-Eesti regiooni inimestele,“ ütles Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arūnas Skuja.