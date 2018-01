Kui võrrelda internetis inimestega tutvumist suhete eesmärgil, siis oli aasta 2017 kümme aastat varasema ajaga võrreldes nagu öö ja päev. Kohtinguportaal ja äpp Zoosk uuris oma 40 miljoni kasutaja põhjal, kuidas on internetis tutvumine aja jooksul arenenud ja muutunud ning millised olid möödunud aastal selle valdkonna trendid – mis ilmselt suures osas tulid kaasa ka alanud aastasse. Zooski analüüsi vahendas BroBible.

1. Kenad mehed jõuavad esimesena kohale

Keskmisest 66% rohkem vastuseid saavad mehed, kelle profiilis on ära märgitud, et nad on tähelepanelikud, helded, viisakad, sõbralikud jne.