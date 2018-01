2. See, kui tuleb uus personali-, büroo- või mõni muu juht, kes arvab, et tiimivaimu loomiseks peaks kõike väga palju koos tegema ja tahab hakata Peep Vainu kuulama või energiaringe tegema.

4. Kontoriklatš - kes kellega? Kes kelle kohta midagi kuskil ütles (ja seda muidugi väga-väga paisutatult ja kontekstist väljarebitult, et siis tükk aega mõistatada, et kes ja miks sind kurjemalt vaatleb)? Käi korra lõunal, juba sahistatakse, et midagi susiseb.

5. Igasugused kontorisuhted. See, kui mingi kolleeg räägib, et tal on sinuga midagi olnud, aga see ei vasta üldse tõele. Aga kõik räägivad. See, kui mingi kolleeg saab teada, et sa oled ise rääkinud, et sul on temaga midagi olnud, aga see ei vasta üldse tõele. See, kui mingi kolleeg on palunud, et sa ei räägiks kellelegi, et teil midagi oli. Pärast kuuled, kuidas ta ise räägib, et mis ja kuidas oli. See, kui sul on parasjagu midagi korraga kahe kolleegiga ja tuleb firmapidu, kus mõlemad kolleegid tahaksid sinuga koos minna. Seepeale pead mõtlema välja hädavale nagu ootamatu haigus, tööülesanne või muud säärast.

6. Inimesed, kes külmkapist teiste toitu pihta panevad - see ei lõppe kummagi osapoole jaoks hästi. On olnud juhuseid, kui inimene, kelle tagant iga jumala päev võileib ära varastatakse, sokutab oma järgmisele kiluvõileivale kõhulahtistit. Omanik jääb võikust ilma ja varas kolib oma kontori sel päeval tualetti.

7. Inimesed, kes on silmnähtavalt kibestunud ning kui keegi on rõõmus ja koridoris kilgates naerab, siis ta hakkab selle peale nägusid tegema ja ohkima, et "Issand..."

8. Kolleegid, kes söömise ajal head isu soovivad. Sa istud köögis, mõlemad suupooled kartulisalatit täis ja siis mõtled paaniliselt, et kuidas vähem ebaviisakas näida - kas salat kiirelt lämbumisohtu eirates alla kugistada ja siis tänada või öelda "aitäh" kohe, aga täis suuga. Üleüldse on "head isu" soovimine täiesti tarbetu tegevus. Kui ma söön, siis ilmselgelt mul juba on hea isu!

9. Mind ei häiri, kui inimesed laua ääres söövad, teen seda ise ka. Küll aga võiks inimene teada, et kui ta sööb maksakastet, praetud kala, või muud spetsiifilise, kuid mitte üldarmastatud lõhnaga toitu, siis võiks sellega jääda ikkagi kööginurka.

10. See, kui sa oled ühes osakonnas ja lepid teise osakonnaga kokku, et nad ise teatuid ülesandeid edasi delegeeriks. Pärast paari tundi õndsat rahu saad aga teada, et delegeerija pole lillegi liigutanud ning tähtis töö on jätkuvalt tegemata.

11. Kolleegid, kel pole absoluutselt mitte mingisugust vetsukultuuri. Selle tulemusena vaatavad vastu kas potis pesitsevad pikad pruunid triibud või paberihoidiku peale jäetud paberisse keeratud tampoon.

12. Raadio. Ei ole olemas jaama, mis kõigile meeldiks ja üldiselt leidub kontoris ikka mõni DJ, kelle meelest võiksid kolleegid just Sky Plusi hommikuprogrammi, Retrot või Elmarit kuulata.

13. Inimesed, kes spetsiifilisele üldmeilile saadetud küsimusele vastates "kõigile" nuppu vajutavad ja siis valjult kuulutavad, et nemad ei oska tõstatatud küsimusele vastata.