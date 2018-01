„Oh, olen tulnukas, olen inglane New Yorgis,“ on kunagi laulnud Sting – sõna alien viitab ju nii võõramaalasele kui tulnukale. Aga mille poolest võivad end USA-s tulnukana tunda teised eurooplased? Mis võiks võõristus- ja üllatustunnet tekitada Ameerika Ühendriike külastavas postkommunistliku maa kodanikus? Quora foorumis on põnevaid vastuseid saanud küsimus „kui venelased külastavad USA-d, siis mis neid siin üllatab?“

Huvitava ja meiegi reisimeestele kindlasti kasuliku vastuse on küsimusele andnud Jevgeni Varnavski, kes elas üle 30 aasta Venemaal, aga praeguseks on olnud paar aastat ühe USA väikelinna elanik.

* Enamikus kohtades pole peaaegu üldse ühistransporti.