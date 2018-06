Pohmelust õpiti tundma tõenäoliselt samaaegselt, kui hakati tarbima alkoholi. Isegi piiblist võib selle kohta vihjeid leida. Nädala lõpule vastu minnes on paljud leppinud olukorraga, et ühel nädalavahetuse hommikul tuleb põdeda rasket pohmakat. Järgnevas räägin lühidalt, mis on pohmelus ning kuidas selle kassiahastusega paremini toime tulla.

Pohmell on alkoholi võõrutusnähtude kooslus . Tavalisemad kaebused on peavalu ja -ringlus, iiveldus, suukuivus, seedeprobleemid, väsimus ja lihaskrambid. Pohmelusel ei ole otseselt ühte ja ainsat tekkepõhjust, vaid pigem on see mitmetest teguritest koosnev nähtus. Sisuliselt on pohmell mürgistuse taandumine. Peamine halva enesetunde põhjus on etanooli muundumine etanaaliks, mis on mürgine . Samas on mängus ka sellised faktorid nagu vedelikupuudus, soolestiku ärrituvus, vitamiinide ja mineraalide puudus, hormoonide kõikuvus ja unepuudus.

Pohmeluse ulatus on tavaliselt võrdeline tarbitud alkoholi kogusega, kuid selle mõju avaldumine on suuresti kinni ka inimeses endas. Umbes 25% õnnnelikel ei tekigi elus kunagi klassikalist pohmakat. Samas mängivad suuresti rolli ka vanus, sugu, kaal ja otseselt mõjutatavad tegurid, nagu see, kas oled enne söönud või kui kiiresti ja missugust alkoholi tarbinud.

Enamik keskealisi võib kinnitada mu väidet, et vanusega läheb pohmell järjest hullemaks. Varastes kahekümnendates võis vabalt öö läbi pidutseda ning peale kahetunnist und ülikooli loengusse või otse trenni minna. Nüüd, olles vanem ja targem, tead juba ette, et kui on tulemas suurem pralle, siis järgmise päeva võid kohe kindlasti maha kanda.

(PantherMedia/Scanpix)

Kuidas ja mida juua, et ennetada pohmelli?

Ära joo nii palju! Parim viis, kuidas ennetada pohmakat, on tarbida alkoholi mõõdukalt või üldse mitte. Kuna siinkohal on tegu eestikeelse vastavateemalise artikliga, siis tõenäoliselt seda viimast ei juhtu. Sellegipoolest on vastutustundlikult ning ka homsele mõtlev joomine alati mõistlik. Hea viis halva enesetunde vähendamiseks on tarbida n-ö läbipaistvaid alkohole, sest need ei sisalda nii palju lisaaineid, millega on organismil veidi raskem toime tulla. „Peale” joomine kõlab küll hästi, kuid tegelikkuses lükkad sa lihtsalt paratamatut edasi.

Vedeliku tarbimine on ilmselge lahendus, aga ole ettenägelik ja tarbi mittealkohoolseid jooke – nagu vett – juba peol olles. Pärast iga alkohoolset jooki joo üks klaas vett. Kuna alkohol on diureetilise toimega, siis korvad osa vedelikukaotust juba eos ning samas vähendad alkoholi hilisemaid mõjusid. Järgmiseks päevaks pane juba klaas vett voodi kõrvale valmis, et saaksid kohe kurku niisutada. Soovitan ka ingveriteed, mis aitab võidelda iivelduse ja kerge lihasvalu vastu. Kohviga peaks samas ettevaatlik olema ning jätma selle hetkeks, kui hullem juba möödas.

Külmkapis võiks olla ka üks elektrolüüte sisaldav spordijook. See aitab kiiremini taastada keha mineraalivarusid ning sedasi ka normaalset enesetunnet.

Mida süüa ja kuidas aitab uni?

Hommikusöök on teine populaarne, kuid vägagi individuaalne viis, kuidas pohmelust leevendada. Mõni vannub, et rasvane toit nagu muna ja peekon on parim variant, teine jällegi kiidab seljankat ning kolmas krimpsutab nina puhtalt söögilõhnade peale. Tuleb lähtuda enesetundest, kuid soovitaksin esimese söögiga mitte liiale minna ning pigem valida midagi kergesti seeditavat. Samas võiks ikkagi süüa, sest tõenäoliselt on su veresuhkur tavapärasest mõnevõrra madalam. Hea mõte on valida näiteks mõni puuvili nagu banaan või kiivi, mis ei ärrita liigselt magu ning mis aitab samas taastada vedeliku ja vitamiinide kadu.

(Pixabay)

Uni on üks parimaid lahendusi. Alkohol küll soodustab uinumist, kuid uni ise on suhteliselt pinnapealne ning mitmed unefaasid tavapärasest lühemad. Arvestades, et uni on olulisel määral häiritud, siis ei ole ime, et kuigi öö läbi on põõnatud, tunned end ikka väsinuna. Kui vähegi võimalik, siis tee päeval kerge powernap ehk iluuni ja mine järgmine päev varem magama. Keha taastub sel ajal kõige paremini.

Liikumine ja ravimid

Liikumine on alati hea viis enesetunde parandamiseks. Ilmselgelt ei mõtle ma, et peaksid minema varahommikul mingisse intensiivsesse rühmatrenni pohmakat „välja higistama”, kuid kerge tegutsemine võimekuse piires, nagu kodused toimetused ja jalutamine värskes õhus, on hea viis end käima tõmmata.

Ravimid ja toidulisandid võivad samuti leevendust pakkuda, kuid nendega peaks käima ümber äärmise ettevaatlikkusega, sest näiteks valuvaigistid võivad soodustada maoärritust. Kui siiski on vaja peavalu vastu võidelda, siis soovitan võtta paratsetamooli vastavalt infolehe juhistele.

Kõrvetiste vastu võiks kodus olla näiteks Rennie’t, kuid soolestiku mikrofloora taastamiseks oleks hea mõte võtta nädalakene probiootikume. Raske vedelikukaotuse raviks mõeldud lahustuv pulberjook Rehydron töötab ka antud situatsioonis suurepäraselt. Toidulisanditest on kasulik võtta magneesiumi, mis on koos vitamiin B6-ga.

Kui sul on palju raha ja oled tõesti meeleheitel, siis on olemas asutused, mis pakuvad spetsiaalset teenust, kus läbi veeni manustatakse organismi taastavaid vedelikke. Kiirabi kutsumine, välja arvatud tõsise tervisehäire korral, ei ole antud juhul mitte kuidagi õigustatud.