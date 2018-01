Kuuenda põlvkonna Polo on ehitatud Volkswageni uue MQB moodulplatvormi lühemale versioonile. Sama platvormi kasutajaid on VAGi kontsernis üha rohkem, alates Seat Ibizast ja lõpetades Škoda Kodiaqiga.

Uus Volkswagen Polo meenutab väljast oma suuremat venda Golfi, disain on klassikaline ja väljapeetud. Lisandunud on teravaid aktsente, kuid olulisemgi on tublisti kasvanud laius ning pikem teljevahe, mis teeb uue Polo ühest endisest pearivaalist, Ford Fiestast, oluliselt ruumikamaks. Uus Polo on Euroopa turul saadaval vaid viieukselise luukpärana.

Siseruum

Isikupärastamisega on kaasa läinud ka Volkswagen. Pehme plastikuga kaetud armatuurlaud on saadaval kaheksas eri värvis, ehkki suure tõenäosusega osutub populaarseimaks siiski harjumuspärane must toon.

Salongi meeleoluvalgustus omab ka praktilist väärtust, valgustades käepidemeid ning autost väljudes ka tagaluugi ning uste all olevat maad. Meie kliimas kasulik lisa.

Näidikud on selged ja hästi loetavad, kaheksatolline ekraan keskkonsoolis on pööratud kergelt juhi poole. See sisaldab kogu vajalikku infot, kuid õnneks on säilinud ka kaks füüsilist keeratavat nuppu.

Ka istmesoojendusi ja kliimaseadet reguleeritakse nuppudest, mis on küll väikesed, kuid siiski kasutatavad ka kinnastes.

Tehasestereo saab oma ülesandega hästi hakkama, mängides nii bassid kui kõrged toonid ära ilma moonutusteta. Vau-efekti ei teki, kuid kusagilt ei nagise, kõlarid ei plärise ning heli ei moondu.

Nimmetoe reguleerimise võimalus standardis puudub, ent istmed on väga mugavad ja ei väsita ka pikal reisil. Juhi käetugi (lisavarustuses) on aga liiga madal ning see pikemate sõitude puhul pisut häirib.

Tagaistmel on ruumi piisavalt, kaks keskmise suurusega meesterahvast mahuvad kenasti üksteise taha istuma. 351 l topeltpõhjaga pakiruum on klassi teine tulemus.