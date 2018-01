Gambrinus degusteeris ürdist õlut ja leidis, et midagi uut ja erinevat on see vähemasti. Sumin (Kolk, Eesti), pdl 0,33 l, alc 9,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Spice/Herb/Vegetable“ ja hinnang pole veel välja kujunenud. Tootjainfo: „Honey Tripel Complex, malty slightly spicy belgian style tripel with notes of honey“.

Väike lihtne pudel, valgel põhjal on lõpuks ometi saanud peale mõned värvid ja neid on võimalik riiulis eristada! Vähene vahukiht kaob hetkega. Õlle värvus - kirkalt kuldne. Aroomis on tunda nii mee käärimisjärgset hapukust kui triple-pärmi vürtsikust.

Esmamekk on keskmise kehaga ja magusakas ning õrnalt vürtsikas. Keskmaitse ... oo ... mis annab selle ürdise kõrvaltooni? Ühest küljest on ta nagu triple ikka, magusakas-vürtsikas, kuid siia juurde tuleb ... hmm ... pärnaõis ja kummel? Lõppmaitse läheb nüüd juba traditsioonilisemasse triple’ite suunda, vürtsikas-magusakas. Kuigi ei, jällegi tuleb ürdine, nüüd siis pisut heinane-mõrkjas noot lisaks. Järelmekk maabub aga lihtsa, kuid eheda belglasena - puuviljased noodid segamini väikese vürtsika särtsuga.