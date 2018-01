„Küsisin: isa, miks meil on kassid, kui sa neid vihkad? Isa: „Sest see teeb su ema õnnelikuks, poeg. Ja ühel päeval saad sa aru, et mõnd asja sa lihtsalt teed, isegi kui see sulle ei meeldi, sest see teeb tüdruku õnnelikuks.“ Sain sellest aru, kui väga isa mu ema armastas.“

Redditis tõstatati hiljuti üleskutse, et heade isadega kasutajad jagaksid tarkuseteri, mida papsid on neile elus jaganud. 13 pädevat isade õpetust – mida meiegi võiksime isadena oma lastele jagada – võttis kokku Aplus .

„Isa ütles mulle alati, et pean tema katuse all tegema kolme asja: midagi loomingulist, midagi sportlikku, midagi harivat. Võisin need kolm asja endale ise valida, aga tema tahtis vaid, et mul oleks terve mõistus, keha ja hing. See komme on mulle külge jäänud ka edaspidises elus ja tunnen ka praegusest kolmest hobist suurt rahuldust.“

3. Vastuta oma tegude eest

„Kui oled alati oma tegude osas vastutustundlik, ei pea sa iial muretsema teiste pärast, kes seda on.“

4. Õige suhtumine

„1. Kui sa ei tea, mis asi see on, siis ära puutu seda. 2. Mis on su tähtsaim kohustus? Veenduda, et kõik saaks tehtud. 3. Alati saab töötada koos inimesega, kel on hea suhtumine.“

5. Tarvidus pole kohustus

„Teisisõnu: tarvidusi on alati rohkem, kui me suudame täita – ära püüa teha kõike, sest sa ei suuda seda ealeski. Tee kõik, mida suudad, aga ära tapa end, püüdes teha kõike.“

6. Uuri ja õpi

„Mu isa tahtis alati, et ma suudaksin ennast väljendada, ükskõik mis. Ta tahtis, et ma küsiksin kõige kohta ja õpiksin kõigest. Tänaseni pöördun tema poole, kui ma pole milleski kindel. Alati küsi, alati õpi. Alati on veel midagi, mida avastada.“

7. Maailm ei keerle alati sinu ümber

„„Sina pole täna päevakangelane.“ Seda öeldi mulle enamasti enne pulmi, matuseid ja teisi üritusi, kus mina polnud sündmuste keskpunktis. See aitas mul aru saada, et mõnikord pidin istuma vaikselt ja rahulikult ja mitte teisi segama. See laienes ka teistele eluhetkedele ja tegi mind teistest inimestest teadlikumaks.“

8. Tee kindlaks probleem ja selle lahendamise viis

„Millal iganes ma ka mõne asjaga abi ei vajanud, esitas isa mulle samasuguse stsenaariumi: milles on probleem, miks on see probleem, kuidas saad sa selle lahendada? Kui mu vastus mõnele neist küsimustest oli „ma ei tea“, siis julgustas ta mind olukorda uuesti analüüsima. „Mõnikord,“ sõnas ta mulle, „on nii, et kui sa vaatad probleemi piisavalt lähedalt, siis lahendab see ise ennast ära. Teinekord pead astuma sammu tagasi ja vaatama olukorda tervikuna.“

9. „Töö on hea. Sõbrad on head. Vangla on halb“

„Ja veel üks asi, millest ma oma elus juhindun: asi pole selles, mida sa ütled, vaid selles, mida sa teed. Aitäh, paps.“

10. Tee oma parim

„„Mind ei huvita, kas sa oled edukas, lihtsalt anna oma parim.““

11. Jaga asju, mida armastad

„Mu isa on suur koomiksifänn, aga ei mina ega mu vend olnud noorena eriti koomiksite sõbrad. Aga mu toredamad mälestused on siiski seotud sellega, kuidas isa sirgeldas mulle ja mu vennale koomiksitegelasi ükskõik millisest Marveli/DC sarjast. See on umbes nii, et kui su sõber on vaimustatud millestki, mida sina tingimata huvitavaks ei pea, allud sa lõpuks siiski sellele ehedale kirglikkusele. Kindlasti õpetas see mulle häbenemata oma enda kirgi jagama.

Räägi oma lastega lugupidavalt ja kohtle neid juba varasest east alates nagu mõistlikke olendeid.

Loe oma lastele ette, kujunda see kombeks.

Ja kõige olulisem: sa ei pea selleks olema ideaalne, et olla hea isa. Kui sa üritad olla perfektne, siis tõenäoliselt keerad asjad pekki.“

12. Ära valeta

„Mul oli kasvueas üksainus reegel: me ei valeta teineteisele. Ükskõik kui keerukas või raske see ka ei oleks, me räägime vaid tõtt, sest võlgneme teineteisele lugupidamist. Lisaks sellele: tee alati õigeid asju ja sa liigud õiges suunas.“

13. Ja loomulikult: