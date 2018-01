2. Vaadake, kui palju tööd teeb ka ehtne sepp ketaslõikuriga! Ja ei häbene ilmselgelt seda, et sepahaamer pole sugugi mitte ainus või peamine tööriist. Mis viib taas mõttele: „rällakas“ on ikka üks väärt ja mitmekülgne masin.

1. Kui sulle öeldakse „tee mõõk“, siis miks mitte läheneda asjale keerukamalt ja stiilsemalt ning valmistada näiteks türgi jatagan või nagu siinses videos: vanade roomlaste mõõk gladius. See kehtib ka muudes eluvaldkondades: nn kastist väljas mõtlemine, kujutlusvõime kasutamine ja stiil võimaldavad eristuda ja paremini silma paista.

Tegelikult ei saa me muidugi öelda, et ajagu lugeja nüüd mõõga meisterdamiseks ääs kuumaks ja pühkigu alasilt tolm ära, sest enamikul meist koduses majapidamises sepikoda ei ole. Küll aga tekitas alloleva video vaatamine mõtteid, mida siinkohal teiega jagame.

4. Kui kindad ja saapad välja arvata, siis näib sepp olevat vähemalt poolpaljas. Ära sina nii tee, eriti just metallitööde puhul. Head paksud püksid ja pikkade varrukatega tööürp võivad olla palavad, aga hoiavad ära nii vigastusi kui ka lihtsalt ebamugavushetki, mis tekivad siis, kui relaka alt hõõguv metallikild säärekarvadesse lendab.

5. Maailmas pidavat olema mõned asjad, mida võiks lõputult vaadata: voolav vesi, põlev tuli, magav laps ja see, kuidas keegi tööd teeb. Alloleva video puhul kehtib kahtlemata viimane, sest see sepatöö on lummav.