Kas teadsite, et YouTube’is on olemas kanal nimega Hydraulic Press Channel (HPC) ja see on pühendatud ainult ja ainult sellele, et hüdraulilise pressi all erinevaid esemeid purustada?

Pühadeaegne kaminakanal teleris on HPC kõrval ikka puhas lapsemäng ja tilulilu.

Õigupoolest ei peaks ju olema põnev vaadata, kuidas igapäevaseid esemeid võimsa pressi all pilbasteks või lapikuks vajutatakse?

Aga mingil kummalisel põhjusel on. Ju on inimese sees ikka omajagu destruktiivsust, purustamissoovi ja varjatud sadismi – igatahes on HPC videode vaatamine kummaliselt lõbustav ja vabastav, lisaks uudishimu rahuldav ja kujutlusvõimet ergastav. Olgu see kuitahes lapsik või mõttetu. Kust sa muidu näed, mismoodi käituvad purunedes tugevad terasest kruustangid ...