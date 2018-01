Kas suhetes on masturbeerimisel kohta? Jah. See on sinu keha ja sul on õigus teha sellega, mida iganes tahad. Aga nagu kõigil muudel asjadel elus, on ka masturbeerimisel oma kitsaskohad, mis võivad mõjutada inimsuhteid. Seksuaalteraapiale pühendunud psühhoterapeut Vanessa Marin õpetas Lifehackeris, kuidas teha nii, et sul oleks terve suhe nii oma partneri kui ka oma käega.

Suhtes masturbeerimise kasutegurid

See teeb inimest oma keha suhtes enesekindlamaks. Paljud häbenevad oma keha, sealjuures eriti just suguorganeid. Aga masturbeerimine eeldab füüsilist kontakti omaenda kehaga ja inimene kogeb naudingut nende piirkondadega, mida ta häbenema kipub. Enese näppimine ei pruugi su madala enesehinnangu probleemi täielikult lahendada, aga vähemasti saad aru, et suguelundid on üks vinge värk.