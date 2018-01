Küsimus „miks ta mind pettis?“ on sama vana kui inimsuhted. Väljaandes The Journal of Sex Research on ilmunud uuring, mille käigus küsiti 495 nooremapoolselt inimeselt, miks nad „vasakule on pannud“. Uuringu tulemusi vahendab Men’s Health.

Suuremalt jaolt kinnitasid uuringu tulemused seda, mis oli juba teada: inimesed petavad, sest pole oma suhtega rahul, tunnevad, et nad on jäetud piisava tähelepanuta, on vihased või kellestki teisest sisse võetud. Ent tuli välja ka mitmeid muid põhjuseid:

„Armusin partnerist „välja“.“