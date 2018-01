Ta selgitas, et naistele ajateenistuse kohustuslikuks muutmine kurnaks kaitseväge tulutult ja paljud asjad läheksid kaks korda rohkem maksma.

"Me tunneks ennast nagu kolme kilomeetri kaugusel rannajoonest olev ujuja, kellele antakse viis kilo kulda ja öeldakse, et sa oled nüüd rikas," vahendas ERRi uudisteportaal Heremi 2014. aasta sõnu riigikogu riigikaitsekomisjonile.

Kui praegune kaitseväe juhataja Riho Terras kiitis mõni aasta tagasi ideed muuta ajateenistus naistele kohustuslikuks, siis kaitseväe järgmisel juhil Martin Heremil on selles osas teine arvamus.

"Sõjaaja struktuurid on ju juba paigas ning relvi, laskemoona ja varustust pole nagunii võimalik kõigile osta," ütles ta toona.

Pisut üle aasta hiljem, eelnevaltmainitud "Kahekõnes", ütles ta, et naisi peaks ajateenistuses olema täpselt nii palju, kui nad ise seda soovivad.

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfis.

Kaitseminister Jüri Luik teatas eile, et ta teeb valitsusele ettepaneku nimetada järgmiseks kaitseväe juhatajaks praeguse kaitseväe peastaabi ülema brigaadikindral Martin Heremi, kes asuks ametikohale 5. detsembril.

Luige hinnangul on brigaadikindral Heremil olemas oskused ja isikuomadused, et olla parim kandidaat järgmiseks kaitseväe juhatajaks.

"Martin Herem on kaasaegne Eesti ohvitser – ta on sõjaliselt kompetentne, tunneb läbinisti ajateenistuse ning mobilisatsioonisüsteemi ning on pikaajalise karjääri jooksul tõestanud oma suutlikkust reservarmee mudelil põhinevat riigikaitsesüsteemi sisukalt edasi arendada," lausus Luik.

Kaitseministri sõnul on Heremil tipptasemel liidriomadused, autoriteetne positsioon kaitseväelaste seas ning head koostöösuhted teiste asutustega.

"Martin Herem on mitmest väga heast kandidaadist parim. Tema kasuks räägivad nii tema isikuomadused kui sõjalised oskused," sõnas Luik.

Brigaadikindral Martin Herem võttis kaitseministri ettepaneku vastu ning on valmis kandma täielikult selle ametiga kaasnevat vastutust ja koormust.

„Kui valitsus aktsepteerib kaitseministri ettepanekut, olen valmis võtma vastutuse Eesti riigikaitse ja kaitseväe arendamisel ja tugevdamisel,“ ütles brigaadikindral Herem.

„Kaitsevägi on viimastel aastatel teinud oma arengus suure hüppe ning on isegi veidi kõhe tunne astuda neisse „suurtesse saabastesse“, mille on oma teenistusega ette andnud tänane kaitseväe juhataja kindral Riho Terras,“ lausus Herem.

Brigaadikindral rõhutas, et ka pärast valitsuse otsust jätkab ta tegevust kaitseväe peastaabi ülemana ning saab kommenteerida kaitseväe tegevust sellest positsioonist lähtuvalt.

Kaitseväe juhataja nimetab ametisse valitsus kaitseministri ettepanekul, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta.

Brigaadikindral Martin Herem (44) alustas teenistust Eesti kaitseväes 1992. aastal ja on praegu kaitseväe peastaabi ülem. Varem on ta teeninud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja kirde kaitseringkonna ülemana ning Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana.