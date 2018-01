Global Petrol Prices võrdles jaanuarikuu mootorikütuse hindu 167 riigis kogu maailmas. Bensiiniliiter keskmiselt maksab üle ilma 0,97 eurosenti, Eestis kõvasti rohkem. Esialgu jääme Põhjamaadest oma hindadega veel maha, aga Soome on juba käeulatuses.

Eestis ronib aktsiisitõusude tulemusena kütuse hind tasapisi taas lakke. Kellegi jaoks ei tule üllatusena, et võrreldes lõunanaabrite Läti ja Leeduga maksame kütuse eest rohkem – Lätis on ju paljud tooted odavamad. Aktsiisitõus on mõjutanud aga diislikütuse hinda nii palju, et Soomes on see juba odavam kui Eestis: vahe on umbes 10 eurosenti.

Maailma mootorikütusehinnad erinevad riigiti märkimisväärselt. Kõige odavam on bensiin Türkmenistanis 0,24 €/l. Hinnalt järgmine on Kuveit 0,29 €/l. Kolmandaks soodne on hind Iraanis ja Alžeerias (0,30 €/l). Bensiiniliiter maksab kõige rohkem Hongkongis, 1,68 €/l.

Põhjamaad, kelle hulka ka Eesti pürgib, on hinnaskaala kallimas otsas. Ent kui võrrelda Rootsi, Norra, Islandi, Taani ja Soome hindu, on meie põhjanaabrid võidus.

