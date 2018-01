Ilmselt on samad lood suhtenõuannetega – Tagurpidi-Antsudena tekib meil kiusatus teha täpselt vastupidi psühholoogide ja suhtenõustajate soovitatule. Sestap siinkohal kaheksa nõuannet, et sõprus ikka laguneks ja armusäde kenasti kustuks.

Suhted vajavad sarnaselt autodega pidevat hooldust, et tee peal püsida ja normaalselt kulgeda. Keegi ei sõida autoga 40 000 kilomeetrit ilma õli vahetamata, aga kui sa tahad mõnest inimesest enda kõrval lahti saada, siis väldi kuude kaupa talle selle ütlemist, et armastad teda või pead temast lugu. Veel parem on kaaslase või sõbraga üldse mitte rääkida. Ning kindlasti ei tasu üldse pöörata tähelepanu sellele, mida sulle öeldakse. Pea meeles: autod on tähtsamad kui inimesed.

2. Lükka probleemide lahendamine edasi

Ära hakka sõbra või kaaslasega tekkinud suhtlusprobleemidega kohe tegelema, sest nii on oht, et need saavadki lahendatud. Hädadel on meeldiv omadus aja jooksul progresseeruda ja probleemidel keerukamaks muutuda. Oota, kuni asjad on läinud piisavalt hulluks ja tülid kasvanud üle pea korralikuks lahendamatuks puntraks – nii on üsna tõenäoline, et jääd kenasti üksi ja sõpradeta.

3. Ära hoolitse enda eest

Parim kink, mida partnerile või sõbrale saad teha, on su enda heaolu. Mida tervem, õnnelikum ja rahulolevam oled, seda enam on sul teistele pakkuda. Enda eest hoolitsemine sisaldab nii tervislikku toitumist, sporditegemist kui ka näiteks ihuhooldust ja rõivaste valikut. Nõnda teevad kasimata keha, nädalaid pesemata juuksed, korrapärane rämpstoidu söömine ning pidev puhitunud kõhu pärast morn ja nägu krimpsutav olek inimsuhetes imesid. Nii su sõbrad kui ka partner hakkavad tasapisi eemale hoidma ja sinust saab lõpuks üksildane paaria.

4. Ära lepi erinevustega

On paratamatu, et inimesed on erinevad. Suhetes sageli just vastandid tõmbuvadki: ühel on pakkuda midagi sellist, mida teisel pole. Siiski võivad erinevused viia konfliktideni, eriti kui sunnime teist inimest enda omadustega leppima ega hinda seda, mida me erinevuste näol teineteisele pakume. Pea alati meeles: maailm keerleb sinu ümber ja just sinu omadused on parimad – sõbrad ja partner kui alaväärtuslikumad peavad sellega kas leppima või lahkuma, eelistatavalt viimast.

5. Võta suhet iseenesestmõistetavana

Pole olemas lahutuskindlat abielu ega lõppematut sõprust. Kui sa tahad pikemas perspektiivis üksi jääda, siis mõtle kindlasti just nii. Võta nii üht kui ka teist enesestmõistetavana, sest siis tekib suhetes seisak: enam ei arene su võime armastada, suhte üle rõõmustada ja selles edasi liikuda. Stagnatsioon ja tuim hall suhe või sõprus võib ühel hetkel viia ka inimestevahelise suhtluse katkemiseni.

6. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen’d salaja

Kui sinu (sõprus)suhtes tuleb ette mõni pettumushetk, siis ära sellest räägi, vaid vajuta moment endale mällu. Sellistel pettumushetkedel on piisava koguse puhul omadus areneda mürgiseks vimmaks ja tõsisemaks rahulolematuseks. Kui aga murekohtadest kaaslasega kohe rääkida, siis valitseb oht, et see hoopiski lähendab teid. Hoia mürk enda sees, lase sel koguneda ja ühel hetkel plahvatada. Ootamatu vimmapomm lahendab kõik suhted lõplikult – sinu telefoninumber kustutatakse kohe peale asjade pakkimist ja ka Facebooki sõprade arv kahaneb.

7. Ära andesta

Miski ei hävita inimsuhte alustalasid paremini kui juba mainitud vimm. Lähisuhetes on pettumus või ärritus ja teatav haigetsaamine vältimatud, aga neid kiputakse lahendama sel moel, et inimesele antakse andeks ja olukorral „lastakse minna“. Ära sina nii tee. Ei mingit andestamist ega unustamist – eriti mitte kohe!

8. Unusta huumor, eneseiroonia ja naljad