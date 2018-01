* Pornhubi lehte külastati 28,5 miljardit korda ehk 81 miljonit korda päevas. Otsinguid tehti 24,7 miljardit ehk 50 000 minutis või 800 sekundis. Juhuslikult müüb McDonalds sekundis just samapalju burgereid.

* Kasutajad ja partnerid laadisid üles 4 miljonit videot, sealhulgas 810 000 amatöörklippi. Suurt Hiina müüri külastab igal aastal vähem inimesi. Üleslaetud filmikeste maht oli nii suur, et kui keegi tahaks need kõik järjest ära vaadata, kuluks tal 68 aastat.

Trendid on naisteporno ja näpuvurr

* 1400% võrra kasvas otsingu „porn for women“ (porno naistele) tegemine. Mingil kummalisel põhjusel otsiti palju ka näiteks näpuvurri ehk fidget spinneriga seotud pornot.

* Kolmandat aastat järjest oli kõige populaarsem otsingusõna lesbian. Teadaolevalt on lesbivärk meeste lemmikfantaasia aegade algusest peale.

* Järgmised kõige populaarsemad pornokategooriad-fantaasiad olid hentai, milf, step mom, step sister, mom, teen, japanese, massage ja anal. Ehk: multikaporno, seksikad emmed, kasuemad ja –õed, noored, jaapanlased, massaaž ja anaalseks. VR ehk virtuaalreaalsuse porno tõusis otsingute edetabelis aastaga 16 kohta.

* Pornovaatajate lemmikstaar on Riley Reid. Tema videosid otsiti kõige rohkem ja neid vaadati enam kui pool miljardit korda. Teine lemmiktüdruk oli Mia Khalifa ehk The Hijab Pornstar ja edetabeli kolmanda koha võttis Lisa Ann.

* Mees-pornotähtedest oli aasta kõige popim vaid 21-aastane Jordi El Nino Polla. Teisele kohale tuli Mandingo ja kolmas oli vanameister Rocco Siffredi.

Visiit kestab 10 minutit

* 20 maailma riiki annab kokku 80% igapäevasest liiklusest Pornhubi lehel. Ülekaalukalt kõige suuremad pornohuvilised elavad USAs. Järgnevad Ühendkuningriik, India, Jaapan, Kanada ja Prantsusmaa. Eestit TOP20-s pole.

* Aastaga kasvas keskmine leheküljel veedetud aeg 23 sekundi võrra. Keskmine Pornhubi külastaja oli saidil korraga 9 minutit ja 59 sekundit. Filipiinlastel kulub 13 minutit ja 28 sekundit. Sakslased saavad hakkama 9 minuti ja 34 sekundiga.

Lesbid ja milfid

* Väga paljudes riikides on kõige populaarsem otsingusõna selle sama riigi kodaniku nimetus. Näiteks venelased otsivad venelasi ja argentiinlased Argentiina pornot.

* Kõige rohkem vaadati selliseid kategooriaid nagu Lesbian, MILF (Mothers I’d Like To F***) ja Ebony. Lesbilised, seksikad emmed ja tumedanahalised naised. Näiteks kolmekas, grupikas ja anaalseks olid samuti popid kategooriad.

* Kõige rohkem on kasvanud huvi selliste kategooriate vastu nagu Cuckold, Transgender ja Cartoon. Esimene neist viitab mehe fantaasiale lasta oma naisel teise mehega seksida, teine mitmesoolistele ja kolmas multikatele.

* Kui vaadata kõige popimate kategooriate maailmakaarti, siis paistab sealt näiteks, et Ameerikas, Soomes ja Norras tahetakse näha lesbipornot, Venemaal, Rootsis ja Eestis aga tuntakse huvi tagumise augu seksi vastu.

* Naised tahavad otsingute kohaselt vaadata naistele mõeldud pornot, nagu juba ülal viidatud. Aga ka cheerleader’eid ehk kisakooritüdrukuid, lesbisid, kolmekat ja grupiseksi.

* Mehi huvitavad otsinguandmete järgi seksikad emmed, kasuemmed ja jaapanlased.

* Vaatamisandmed näitavad, et naised piiluvad lesbilisi ja mehed jaapanlasi.

Filipiinide naised ja nutitelefonid

* Kõige rohkem naissoost pornohuvilisi elab Filipiinidel: 36% vaatajatest on naised. Üle kolmandiku pornopublikust ehk 35% on naised ka Brasiilias.

* Keskmine Pornhubi vaataja on 35-aastane. Kõige rohkem on aga vaatajaid 25-34-aastaste seas. 11% külastajatest on üle 55 aasta vanad.

* Nutitelefonid teevad ilma: 67% Pornhubi visiitidest tehti mullu nendega. Tahvelarvutitest vaadatakse 9% pornost. Laua- ja sülearvutite kasutajad annavad tänapäeval juba vähem kui veerandi Pornhubi liiklusest.