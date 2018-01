Lõime Facebooki, et aidata inimestel ühenduses olla ja tuua meile lähemale inimesi, kes on meile olulised. Seepärast oleme alati pannud sõbrad ja perekonna selle kogemuse kesksele kohale. Uuringud näitavad, et suhete tugevdamine parandab meie heaolu ja tõstab õnnetunnet.

„Üks meie suuri fookusvaldkondi 2018. aastal on kindlustada, et meie Facebookis oldud aeg on hästi veedetud aeg.

Aga viimasel ajal oleme saanud oma kogukonnalt tagasisidet, et avalik sisu – postitused ettevõtetelt, brändidelt ja meedialt – ujutavad üle need isiklikud hetked, mis aitavad meil teineteisega rohkem ühenduses olla.

On lihtne aru saada, kuidas me selleni oleme jõudnud. Viimasel paaril aastal on Facebookis plahvatuslikult kasvanud videod ja muu avalik sisu. Kuna avaliku sisu postitusi on rohkem kui meie sõprade ja perekonna postitusi, siis on uudistevoo tasakaal nihkunud ära kõige tähtsamalt, mida Facebook tahab – aidata meil teineteisega ühenduses olla.

Tunneme kohustust kindlustada, et meie teenuseid poleks mitte ainult lõbus kasutada, vaid, et need parandaksid ka inimeste heaolu. Nii oleme seda trendi hoolikalt analüüsinud, vaadates teadusuuringute tulemusi ja tehes koos ülikoolide juhtivate spetsialistidega oma uurimustööd.

Uuringud näitavad, et kui kasutame sotsiaalmeediat, et olla ühenduses inimestega, kellest hoolime, siis on see kasulik meie heaolule. Tunneme end rohkem ühendununa ja vähem üksikuna ning see väljendub pikemas perspektiivis õnne- ja tervisenäitajates. Teisalt aga ei pruugi passiivne artiklite lugemine või videote vaatamine – isegi kui need on meelt lahutavad või informatiivsed – nii hea olla.

(Pixabay)

Selle põhjal teeme Facebooki ülesehituses suure muudatuse. Muudan toote meeskondadele antud ülesannet nii, et nad keskenduksid asjakohase sisu pakkumise asemel sellele, et aidata teil saada rohkem tähenduslikku sotsiaalset suhtlemist.

Alustasime selles suunas muudatuste tegemist eelmisel aastal, aga kulub veel kuid, kuni see uus fookus hakkab kõigis meie toodetes tööle. Esimesi muudatusi näete uudisvoos, kus on oodata rohkem postitusi sõpradelt, perekonnalt ja gruppidelt.

Vähem hakkate nägema avalikku sisu nagu postitusi ettevõtetelt, brändidelt ja meedialt. Ja näidatavat avalikku sisu hakatakse kohtlema sama standardi kohaselt – see peaks soodustama tähenduslikke suhteid inimeste vahel.

Näiteks: telesaadete ja spordivõistkondade ümber on palju tihedalt seotud kogukondi. Oleme näinud inimesi suhtlemas rohkem ümber live-videote kui tavaliste kannete. Mõned uudised aitavad meil algatada vestlusi olulistel teemadel. Aga täna juhtub liiga tihti, et video vaatamine, uudiste lugemine või lehekülje uuenduste saamine on vaid passiivne kogemus.

Olgu nüüd selgelt öeldud: neid muudatusi tehes ootan, et inimeste Facebookis veedetud aeg ja mõned tegevusnäitajad langevad. Aga ühtlasi ootan, et teie Facebookis veedetud aeg saab olema väärtuslikum. Ja kui me teeme õigesti, siis usun, et see on hea meie kogukonnale kui pikemas perspektiivis ka meie ärile.