Jõusaalides on praegu rahvarohke aeg. Paljud uustulnukad aga ei tea, et jõusaalis kehtib oma kultuur ja käitumisreeglistik või ei oska etiketiga arvestada. Mida rohkem teineteisega arvestame, seda parem on meie kõigi kogemus ja seda tervemaks ja tugevamaks me saame, märgib Art of Manliness. See on uusaastalubadus, mida me kõik peaksime suutma pidada.

AoM on koostanud kena illustreeritud käitumisjuhendi jõusaali kasutajatele, nii uutele kui veteranidele. Lisaks märgib meesteväljaanne, et erinevates jõusaalides kehtivad oma erinevad reeglid. Näiteks lubatakse mõned treenida paljajalu ja teistes on see rangelt keelatud. Mõnes on kohustuslik kasutada talki. Kui sa täpselt ei tea, siis küsi jõusaali teenindajalt või administraatorilt järgi. Ning veel: kohtle saali varustust lugupidamisega ja säilita teadlikkus ka oma kaasvõitlejatest.

Aga illustreeritud etiketijuhendil märgitakse järgnevat: