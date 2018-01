Mitmeid generatsioone peavalu ravimiseks kasutatud ibuprofeenil on nüüd leitud seos meeste viljatusega, ohkab FHM. See ebameeldiv kõrvalefekt ei pruugi küll keskmisel mehel välja lüüa, aga näiteks tõsisematel spordi- ja joomameestel kui „ibuka“ saritarvitajatel küll.

Väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences ilmunud värskes uuringus tõdetakse, et suuremates kogustes selliste igapäevaste valuvaigistite nagu ibuprofeen tarvitamine võib „muuta munandite füsioloogiat“ ning tuua kaasa häire, mida nimetatakse kompenseeritud hüpogonadismiks.

„Hüpogonadism on mehe organismi muutus, mille puhul munandid ei tooda enam piisavalt testosterooni,“ kirjutab meestearst.ee.