2. Kramplikult roolist kinni hoidvad juhid (enamasti keskealised prouad), kes on nii keskendunud otse sõitmisele, et ülekäiguraja juures seisvad inimesed on neile nähtamatud.

Asjad, millele siin maailmas alati kindel saab olla: surm, maksud ja fakt, et liiklemine on üks kõige tüütum asi eales. Ole sa kas autojuht, rattur, jalakäija või selle elektroonilise üksratta peal liiklev indiviid - allolevad punktid ajavad kõigil närvi mustaks!

3. Jalgratturid, kes ei suuda ära otsustada, kus nad sõitma peaksid. Osad kihutavad kõnniteel jalakäijate vahel, teised siiberdavad n-ö "päris" liikluses autode vahel. Kõige hullemad on need, kes arvavad, et nad on reeglite poolt puutumatud - "Autodele näidatakse punast tuld? Pole hullu, hüppan kõnniteele ja sõidan edasi!"



4. Tallinna ülikooli ees olev ülekäigurada, mis on ilmselt kõige ohtlikum ülekäigurada üleüldse.



5. Autojuhid, kes end ülekäigurajale pressivad ja kui jalakäijal tuli roheliseks läheb (või on reguleerimata ülekäigurada), siis seal keset rada töllerdavad - näed ju, et ees on autod, mida sa pressid sinna?? Ma tahaks üle tee ju minna!



6. Kui mingi auto pressib sulle maanteel nii taha, et väikese pidurduse korral sõidaks sulle sisse. Mööda ka ei sõida. Ja kui ta seda ühel hetkel teeb, siis paneb kohe suuna sisse ja ära. Tahaks teada, kes need inimesed sellised on ja mis toimub neil hetkeil nende peakestes.



7. See, kuidas vahetatakse sõidurada, just siis, kui liiklus on tihe. Näiteks Pärnu mnt Õnnepaleest linna poole liikudes. Kesklinna läheb üks sõidurada ja tavaliselt on see rada kuni trammipeatuseni umbes. Point on see, et osad võtavad, nagu vaikiv reegel on, end järjekorra lõppu, aga alati leidub mõni võll, kellel tavaliselt on mingi uhkem auto, justkui õigustuseks, ning kimab järjekorra etteotsa ning pressib ennast vahele.



8. Pensionärid. Ma ei üldistaks sõnadega "kõik vanad inimesed", sest on ka väga toredaid ja enesekindlaid. Kuid ikka hunnik neist ajab närvi. Nad peavad end väga tugevaks ja targaks liikluses, kuna on seda kaua teinud. Reaalsus - refleksid on kehvad, kiirus on olematu ja tekivad suvalised liigutused, mis panevad teisi juhte tegema äkkpidurdusi või ohtlikke manöövreid. See on hull. Neile PEAKS kehtima sama asi nagu noorele juhile - load tehtud, 2 aasta jooksul pead tegema lõppastmekoolituse (nt 65+ või 70+ inimesed peaksid ka läbima lõppastmekoolituse kohustuslikus korras).



9. Ristmike kinnisõitmine tipptundidel. Kurat, sa näed ju, et teiselpool ristmikku ei ole üheski reas rohkem ruumi ja tuli vilgub ka kollaselt punase suunas, aga ei - sa ikka pead sinna järgmise auto sappa võtma ning siis avastama, et "Oih - ma vist olen terve autopikkusega risti käiva suunaga ees! Eks ma siis istun siin, nagu viimane jobukakk!



10. Juhid, kes blokeerivad enne ristmikku eelnevad tänavaotsad kinni. Vastutulija vasakule pöörata ei saa, taga ootab pikk joru autosid. Nii idiootne, et anna otsad.



11. Juhid, kes arvavad, et ohutulede olemasolu võrdub parkimise lubamisega.



12. Juhid, kes nähtavasti pole teadlikud, et ka nende autol on suunatuled lisavarustuse all kirjas ning nende opereerimiseks polegi vaja eraldi dokumenti taotlema hakata!



13. Autojuhid, kes sõidavad bussirajal. Bussi mõõtu sa välja ei anna... taksomärki sul ka küljes pole... Mis ronid siis siia üldse?!



14. Suvised pööraselt möirgavad mootorrattad. Nagu milleks?



15. Taksojuhid, kellele kehtivad täiesti omasugused reeglid.



16. Kodanikud, kes sõidavad ühesuunalisel tänaval keelumärgi alt läbi, isegi kui sellele eelnevalt tähelepanu juhtida.



17. Tüübid, kes ei kasuta pööramiseks tekitatud rida, mistap sunnivad pidurdama põhireas sõitjaid. See rida on seal, et saaksid tõmmata kõrvale ja aeglustada!



18. Valge Transiti juhid. Täiesti omaette klass autojuhte, kellel tundub kõigest ja kõigist poogen olevat.