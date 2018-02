Ühel reisijal viskas aga bussis nähtu lõplikult üle. "Miks tropid mitu istekohta enda alla võtavad?" küsib ta fotolt nähtuva olukorra kohta. "Miks ei või nad istuda akna alla, nagu normaalsed inimesed, et ka teised saaks istuda? Kõige hullem on muidugi see, et kui lähed palud mööduda või edasi istuda, et saaks ka pikal teekonnal istet võtta, pööritavad nad silmi või kukuvad omaette podisema! Mis teil ometi viga on?!"

Ühistransport on üks kole koht. Suur kamp inimesi on ühte väiksesse ruumi kokku pressitud ning kui on midagi, mis meele eriti tusaseks teeb, on see teiste inimeste eksisteerimine.

1. Inimesed, kes ennast ei pese. Ja ma ei räägi ainult asotsiaalidest, keda paraku ka üsna sageli ühistranspordis kohtab (see on see koht, kus ühiskond peaks peeglisse vaatama, eks ole). Pean silmas täiesti normaalselt riides olevaid inimesi, kes näpivad nutitelefonigi, aga ikka haisevad nagu tõhud. Samuti ka see, kui su kõrvale istub inimene, kes on värskelt suitsetanud ja haiseb tubaka järele, nii et pea hakkab valutama.



2. Inimesed, kes ei saa telefoni kõrva ja suu äärest ära. Kogu aeg peab mingi laat käima, sealjuures lahatakse kõik oma isikliku elu mured valju häälega avalikult ära. Ei, tänan, ma tõesti ei pidanud seda kõike teadma! Aga pole ka võimalust mitte kuulata, kui just kõrvaklappe kaasas pole.



3. Hiliskeskealised, kuid mitte veel raugastunud sõitjad, kes pahandavad istuvate lastega, kuigi vaestel koolijütsidel on tihti seljakott seljas suurem, kui nad ise on, ja võib-olla tohutult pikk koolipäev selja taga.



4. See, kui bussijuht väga järsult pidurdab, nii et pidevalt kardad, et nüüd murrad mõne luu, isegi kui korralikult postist kinni hoiad.



5. See, kui mingid tüübid arvavad, et jõle äge oleks oma kaasaskantavat kõlarit testida üle kogu bussi mingi jubedalt halva drum & bass repertuaariga. Kõrvaklappidest oled kuulnud?



6. See, kui täiesti täis bussis vanemad prouad-härrad jooksevad amokki istekohale. Saavad istuma, buss hakkab liikuma. Aga siis tuleb meelde selline asi nagu roheline kaart. Siis tõusevad püsti ja hakkavad läbi massi pressima, et valideerida. Enne veel loevad kõrval istujale sõnad peale, et hoidku ikka kohta. Enamasti märgistavad oma istekoha ka suure kotiga, et keegi jumalaeest ära ei võtaks. Eriline tervitus bussiliin 34A pensionäridest sõitjatele. Ainult selle bussi tulles muutub ka kõige kõbim vanur professionaalseks hokimängijaks, trügides oma küünarnukkidega absoluutselt kõik teised eemale - saaks ainult istuma



7. See, kui oled bussi peale jooksnud ja siis bussijuht paneb su nina ees ukse kinni. Ise vaatab veel samal ajal tahavaatepeeglisse ja teie pilgud kohtuvad. Aga teda ei huvita, et õues on -10 kraadi ja järgmine buss tuleb 20 minuti pärast, tal on soe olla.



8. Asünkroonsed ühistranspordi graafikud ( Elroni rongid saabuvad Hiiu jaama täpselt 1 minut peale seda kui buss nr 10 on sealt lahkunud)!



9. Inimesed, kes hakkavad bussiuste avanedes kohe end uksest sisse pressima. Võiks ju ikka oodata, kuni inimesed väljuvad. Eriti raske on see juhtudel, kui buss on täis ja õuest tahab peale tulla miljard inimest.



10. Inimesed, kes seisavad tropis ukseaugus ja katsu sa siis sealt end välja pressida, kui rahvas kalanäoga aknast välja vahib ja end sentimeetritki koomale ei tõmba (siinkohal oleks viisakas bussist välja astuda, et inimesed väljuda saaks). Kui neist siis mööda trügid, vaadatakse sind eriti kurja näoga, et mida sa kurat laiad siin!

BUSSILE JALAGA! Vahel tahaks sellele sõidukile virutada kõige selle jama eest, mis tema sees toimub! (Alar Truu)



11. Inimesed, kes lähevad bussi, seisavad validaatori ette (mis on ju bussiukse juures) ja hakkavad alles siis oma koti- või taskupõhjast rohelist kaarti otsima. Ei ole ju raske see enne bussi sisenemist juba välja otsida?



12. Inimesed, kes on oma rohelise kaardi kuskile käekotipõhja või jope rinnataskusse pistnud ning bussi sisenedes katkematult oma koti või tissiga validaatorit nühkima hakkavad. Ja kui see validaator punast tuld näitab, et nühkijale mõista anda, et masin ei leia ta kaarti üles, nühib too inimene veel vähemalt 27 korda enne, kui alla annab ja kaardi üles otsib.



13. See, et Tallinnas ei käi linnasisene transport isegi Jumala juhatuse järgi. Näiteks Koplist kesklinna suunal väljuvad trammid pea eranditult minut-kaks varem, kui märgitud peatuses olevale graafikule.



14. Fakt, et ühistranspordi sõidukite juhid on tihtilugu suheldes ebaviisakad ning vastavad küsimustele kärkival toonil. Kui osta sõidukist pileteid paberrahaga, võib saada lihtsalt sõimata. Pilet tuleb alles porisemise järel.



15. See, et ühistranspordi sõidukites olev temperatuur on vaatamata aastaajale etteaimamatu.



16. Bussijuhid, kes ei saanud teha tulevikku vormelimaailmas ja nüüd teevad seda bussiroolis.



17. See, kui keegi ohkab või haigutab nii et kätt suu ette ei pane ning kogu ta hingeõhk tuleb sinu peale.



18. Kui Kadrioru trammi graafikus on 13 minutiline paus… näiteks hommikul kella 8 ja 9 vahel.

19. See, kui sa vaatad netist spetsiifiliselt järgi, et mis kell sinu buss/tramm/troll läheb ning sa lähed paar minutit varem peatusesse. Seal vaatad infotahvlit, kus on absoluutselt teistsugune aeg kirjas. Lõpuks aga selgub, et buss ise sõidab hoopiski mingi kolmanda aja järgi, sest see sõitis juba viis minutit enne sinu peatusesse jõudmist ära. Plusspunkte muidugi selle eest, et kõik teised liinid sõidavad õige graafiku järgi!



20. Inimesed, kes limpsivad ühistranspordis alkoholi sellise enesestmõistetavusega nagu istuksid baaris. Mingid tüübid arvavad ka, et on täiesti okei ühistranspordis oma kummiliim või süstal välja võtta. Lasnamäe bussis täiesti tavaline vaatepilt.



21. See, kui vanemad prouad-härrad on nõus bussi ukse ees kasvõi kõhuli viskama, et saaks esimesena valideerida.



22. See, kui pool bussi on tühi, aga ikka mingi suva tüüp tuleb su kõrvale istuma. Samas on rida tagapool kaks pinki täiesti tühjad.



23. Inimesed, kes panevad oma pagasi enda kõrvale pingile vahet pole kas buss on täis seisvaid vanureid, lapsi või mitte. Seal nad siis blokivad teist vaba istet, et jumala eest keegi ta väikese koti kõrvale ei istuks.



24. Inimesed, kes hakkavad bussis SÖÖMA kas krõpsu, popkorni või ükskõik mida, mis haiseb. MIKS te teete nii?