„Kui sa oled loodushuviline, võid teha loodustuuri ja kui oled kultuurihuviline, siis kultuurireisi. Aga kui tahad lihtsalt suvitada või surfata, siis ka selleks jätkub randu,“ teab ligi seitse aastat Sri Lankal elanud Kristel Aas hästi, mida räägib.

Kindlasti pole Sri Lanka Kristeli sõnul ainult rannapuhkuse maa ja kui juba nii kaugele lennata, siis ikka kaheks nädalaks. „Kümme päeva on tõesti miinimum, et ringi sõita. Juba maastik on saare lõuna- ja põhjaosas nii erinev. Samuti ida- ja läänerannikul,“ ütleb Kristel. Lisaks vaatamisväärsused, näiteks asuvad saarel kaheksa UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud linna ja templit.