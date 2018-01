Film on üks suurepärane kunstiliik. Aeg-ajalt luuakse vaatajate rõõmuks tõeliseid taieseid, mille vaatamine unustamatu elamuse jätab. Negatiivseks küljeks on aga asjaolu, et tihti näidatakse neid filme ainult kinos, kus on ohtralt häirivaid faktoreid! 1. Popkorn – palun, ei. Ma võtan järgmine kord hapukapsa kaasa, ausalt! Olgu neetud USA 1930ndate aastate majanduslangus, mil vaesunud rahvale hakati kinos pakkuma odavat popcorni. Kuna tänapäeva kinos ei ole popcorn enam kaugeltki odav, siis räägib see ainult toredast kasumist. Aga ossinovskilikust loogikast lähtudes oleks kino küll koht, kus pakutav rämpssöök tuleks sedavõrd kõrgelt maksustada, et see lihtsale inimesele üle jõu käima hakkaks ja popcorni haisu kinodest peletaks.

2. Inimesed, kes jäävad hiljaks, aga ei hakka pooltühjas saalis istuma esimesele ettejuhtuvale vabale kohale, vaid hakkavad üle inimeste ronima „õigele“ kohale.



3. Coca-Cola Plazas maksab õlu 4.50, nagu 4.50!



4. Lastefilmile sundkorras saadetud ärimees-pereisad, kes räägivad terve filmi telefoniga ja ütlevad, et nad tegelikult ei saa kohe üldse rääkida.

5. Igasugune omavaheline suhtlemine. Näiteks PÖFFil näeb pidevalt toredaid sõbrannapaare, kes on tulnud intelligentset meelelahutust nautima, aga taasnägemisrõõm on niivõrd suur, et käiakse terve suhtlusringkond ja nende viimased suhtearengud läbi. Nooremal generatsioonil on ka jube vajadus filmi ajal omavahel rääkida. Näiteks „nägid? Nii lahe, raisk!“

6. Seansi ajal edasi-tagasi saalivad lapsed. Vanemad võiks neile õpetada selgeks enne filmi WC-s käimise. Meenub ka kord, kus läksin vaatama filmi, mis polnud tegelikult üldse lastefilm. Aga miskipärast istus samas reas seltskond lapsi. Üks poiss röhitses pidevalt valjusti ja jooksis umbes iga kümne minuti tagant saalist välja ja siis tagasi. Ei usu, et keegi nii sageli tualetis käiks. Äärmiselt tüütu!

7. Maniakaalsed krõbistajad, kes ei saa aru, et kommi- või pähkli- või misiganes kott tuleks avada enne seanssi ja piisavalt alla rullida, et seansi ajal saaks snäkki kätte minimaalset lärmi tekitades. Söömine-joomine filmi ajal on üleüldse ebaviisakas ja ülimalt häiriv. Selliste jaoks võiksid olla eriseansid. Nagu on "Beebiga kinno", "Väärikate kinohommik", võiks olla ka näiteks "Söödikute filmitund" vms.

8. Prillikandjana käib 3D päris pinda. Tehke neid filme normaalselt, nii või naa ei anna see prillikandmine mitte midagi olulist juurde.

9. Suve algus, kus kinno tulevad ainult väga-väga halvad filmid.