Paul oli mõistlik mees. Viis last, ja veel korraga? Sinna läheb ju metsikult raha! Nii korraldas ta Facebookis annetuste kogumise, et oma tulevast pesakonda ülal hoida.

Paul tunnistab, et oleks ilmselt ta pidanud asja juba alguses kahtlaseks pidama. Viral Thread kirjutab, et kui Paul ja Barbara olid kaks kuud paar olnud, teatas naine, et on rase. Kui algul oli juttu vaid ühest lapsest, siis õige pea ütles Barbara, et tulekul on kaksikud. Paari nädalaga tõusis laste arv kolmele, siis neljale, kuni lõpuks jäi naine kindlalt peatuma viisikutel. Seda teatas ta Paulile nädal enne eeldatavat sünnitusaega.

See hetk, kui naine ütleb: „Nüüd läheb sünnitamiseks!“ võtab mehel hetkeks jalad nõrgaks, kuid siis ta kogub end ja üheskoos tormatakse vapralt uut ilmakodanikku maailma vastu võtma. Paul Servat sai aga alles haiglas teada, et lubatud lapsukesi tulemas ei olegi. Õieti polnud neid olemas olnudki.

Barbara kõht küll paisus, aga ühel hetkel hakkasid mõned inimesed kahtlustama - tõesti, nii palju lapsi nii lamedas kõhus? Üks paari tuttav, kes oli ise hiljuti kolmikud ilmale toonud, pakkus Barbarale muudkui nõu ja abi, ise järjest enam kahtlustades, et asi pole ikka päris õige. Eriti kahtlane oli see, kui Barbara õnnelikult teatas, et tema kõhus kasvavad viisikud. Et arstid vaid nädal enne sünnitust midagi sellist märkaksid, see tundus värskele kolmikute emale ääretult imelik.

Kuid Paul oli õnnest pimestatud. Midagi ei osanud kahtlustada ka tema vanemad.

Ühel märtsikuu päeval näis, et rasedus hakkab tõepoolest lõpule lähenema ja Paul toimetas Barbara kiiremas korras sünnitusmajja. Kuid selle asemel, et teha mehest viie lapse isa, ütlesid arstid talle, et paraku ei olnud Barbara üldsegi rase. Polnud kunagi olnudki.

Samuti selgus, et see polnud Barbara esimene fantoomrasedus. Samamoodi oli ta lollitanud üht endist poiss-sõpra. Perekonnaga Barbara enam ei suhelnud, sugulaste arvates just selleks, et nood ei saaks potentsiaalseid uusi liba-isakandidaate hoiatada. Naine on varem ka leukeemiat teeselnud.

Barbara viibib nüüd psühhiaatrite hoole all, et tema teele ei jääks rohkem murtud südameid nagu Pauli oma. Münchhauseni sündroom, kus inimene teeskleb haigust või muud tõsist tervislikku seisundit, et saada tähelepanu ja hoolitsust, on reaalselt eksisteeriv ja tõsine vaimne häire. On paremgi, et tegemist oli fantoomrasedusega, sest vahel võib häire areneda ka selliseks, et inimene hakkab viga tegema oma lastele.