Kaitseminister Jüri Luige hinnangul on brigaadikindral Heremil olemas oskused ja isikuomadused, et olla parim kandidaat järgmiseks kaitseväe juhatajaks.

"Martin Herem on kaasaegne Eesti ohvitser – ta on sõjaliselt kompetentne, tunneb läbinisti ajateenistuse ning mobilisatsioonisüsteemi ning on pikaajalise karjääri jooksul tõestanud oma suutlikkust reservarmee mudelil põhinevat riigikaitsesüsteemi sisukalt edasi arendada," lausus Luik.