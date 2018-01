Mida teeksid sina, kui elada oleks jäänud vaid loetud hetked? Ja mida teeksid, kui oht on siiski möödas? Hawaii hirmus kogemus võib anda üllatava vastuse.

Nädalavahetusel Hawaii saarestiku elanikke šokeerinud rünnakualarm, mis küll õnneks valeks osutus, ehmatas sealse rahva korralikult ära. Paanikas inimesed, kel oli igati õigustatud hirm Põhja-Korea pommide ees, tõttasid varjenditesse, pugesid keldritesse, isegi vanni. Kuid niipea kui oht oli möödas, pöördus suur hulk hawaiilasi... meeldivama tegevuse juurde.

IFLScience.com sai kätte pornosaidi PornHub statistika, mis näitab, et kohe pärast ohusõnumi saatmist jättis enamik Hawaiil videomaterjali nautinud elanikkonnast asja sinnapaika ja tormas kus see ja teine varju otsima. 20 protsenti otsustas siiski asja (õnneliku?) lõpuni viia, või siis oli nii hõivatud, et ei pannud häiresõnumit tähele.

Ent mis juhtus umbes pool tundi hiljem, kui saabus teine sõnum, mis esimese tühistas ja rahva maha rahustas? Pornhubi statistika näitab, et mitte ainult ei naasnud enne põgenenud inimesed arvutite ette, vaid veebilehe liiklus Hawaiil tõusis tervelt 48 protsenti üle keskmise (enne hoiatussõnumit oligi veebilehe kasutus umbes päeva keskmise taseme peal).

Loodame, et meie ega ükski teine riik ei pea sellist ehmatust üle elama ja katsetama, kas Hawaii kogemus vastab tõele - suurele ehmatusele järgneb massiline kergendus.