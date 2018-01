Pole saladus, et närvi saab minna igal pool, aga eriti ohtlikuks muutub see spordiklubides. On need ju täidetud igasuguste ohtlike riistade-masinatega, mille kasutamine nõuab korralikult keskendumist, aga siis tuleb keegi ja ajab su närvi. Eriti just jaanuaris.



4. Spordiklubide riietusruumid ei ole teatavasti just väga suured. Eriti veider on, kui keegi riietusruumis siis niimoodi laiab, et kui sa näiteks tema kapi vastas pingil istud ja end riietad, siis keegi kummardab peadpidi kappi oma palja peega niimoodi, et selle sulle põhimõtteliselt näkku topib.



5. Inimesed, kes panevad oma asjad teadlikult teiste kõrvale kappi, et siis oleks marukitsas kõrvuti riietuda. Enamasti on näha, millised kapid on hõivatud, millised mitte (kus on lukuaugus võti või millised uksed on lahti). Ja kui valikut on maa ja ilm, aga ikka on hõivatud kapp täpselt sinu oma kõrval, tekib küll küsimus: miks ometi?



6. Inimesed, kes panevad enda asjad mõne masina peale (mida nad ei kasuta sellel ajal) ja lähevad ise üldse minema. Näiteks, minu kõrval oli vaba sõudeergomeeter ja üks mees tuli ja pani lihtsalt oma tossud selle ergomeetri sadulale ja läks ise rõõmsalt rattaga sõitma.



7. Kui paned riietusruumis kõik asjad kappi… ja siis selgub, et just selle kapi lukk on rikkis ning kõik tuleb ümber tõsta teise kappi.



8. Spordivahenditele langevad higitilgad, mida tilkuv isik ise ära ei pühi.



9. See, kui kõik sama tüüpi masinad on korraga ja pikka aega rikkis (jah, Meriton, palun tee rattad korda!).



10. See, kui nähakse, et keegi teeb midagi totaalselt valesti. Selmet minna näitama, kuidas on õige, lõbustavad sõbrannad nurgas end vaatepildiga!