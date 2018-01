Instagram on tasapisi lisanud uusi lahendusi. Näiteks ütleb Instagram nüüd sinu jälgijatele, millal sa viimati äppi kasutasid. Kuid uuendusi on veelgi.

Seda, kas kasutaja on hetkel aktiivne või mitte, peaks kõik nutitelefonide kasutajad hakkama nägema juba õige pea. Õnneks näitab Instagram infot vaid nende kohta, kellega oled eelnevat sõnumeid vahetanud, vahendab Telegraph.

Sarnaselt WhatsAppile ilmub kasutajanime kõrvale sissetulnud sõnumite kaustas automaatselt kiri, kas kasutaja on hetkel Instagramis või mitu tundi või minutit tagasi ta viimati aktiivne oli. Kui suhtlusäpis on selline info asjakohane, siis sotsiaalvõrgustikus nagu Instagram, näitab see, kui tihti inimesed uudisvoogu piiluvad ja värskendavad.

Uuendus on sotsiaalmeedias kaasa toonud pigem pahameelt. Mitmed kasutajad jagavad nippe, kuidas uuendusest kõrvale hiilida. Digitaalõiguste jurist Matt Cagle ütles uuenduse kohta, et see on piinlik, kuna nüüd näevad sõbrad, et sa istud kogu aeg Instagramis. Õnneks on siiski võimalus seadistada enda Instagram nii, et teised ei näe, millal sa viimati enda kontot külastasid.

Kui seni on Instagram olnud pigem fotode ja videote jagamise kohta, siis nüüd hakatakse rohkem rõhku panema ka tekstile. Telefoniekraani allosas saab klikata ikoonile "Type" (tipi, trüki), valida tausta ja fondi ning kirjutada.