Läksite lahku. Ta oli väga ilus ja kuum. Kui ta teada ei saa, mis selles siis halba, kui temast kunagi tehtud alastifotod või muu huvitava materjali telefoni või arvutisse alles jätad? Tegelikult ei ole see kindlasti õige mõtteviis.

Ajakiri GQ kirjutab, et lisaks sellele, et eksi piltide kustutamine aitab temast üle saada, on see lihtsalt õige mehe tegu. Sellest hetkest, kui te enam koos ei ole, katkeb ka tema nõusolek sulle intiimseid pilte saata ning nõusolek, et sa neid võiksid omada.

Alastifotod, mida saadab sulle su tüdruk, on usalduse ja intiimse suhte märgid. Kui suhet kui sellist enam pole, siis ei ole sul ka enam õigust fotodele, mille ta endast saatnud on. Kontekst on muutunud, olukord on teine, teie vahel pole enam seda sidet, mis õigustaks sisuliselt võõraks muutunud või vähemalt hoopis teise staatusesse - isegi kui jääte sõpradeks - liikunud inimese aktifotode või seksivideote säilitamist.

Sama kehtib ka naistele, kelle telefonis on võib-olla mõne eksi saadetud pilt teadagi millest. Suhe on läbi, liigu edasi, kustuta ära. Ega see ainus kala vees pole. Pealegi, kui algab järgmine suhe, siis on seda seletamist, et kes see selline veel on, oi-kui-palju.

Mõned inimesed õigustavad eksipiltide olemasolu sellega, et neid vaadates ja ennast rahuldades on erutus seda suurem, et nüüd on tegemist „keelatud“ tegevusega. On ju pornoski palju selliseid stsenaariume. Kuid vahe on selles, et pornofilmis on näitlejad, kellele makstakse, et nad üht või teist asja etendaksid. Sinu eksil ei ole enam kohustust sulle rõõmu pakkuda, nii et ole mõlema vastu aus ja lõpeta suhe ära ka telefonisse või arvutisse kogutud materjali auväärselt prügikasti visates.