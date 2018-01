Nahaärritus ja punetus, sissekasvanud karvad ja kõik muud habemeajamisega kaasnevad probleemid – need kõik on ennetatavad, kui heidad oma senise laiskuse ja mugavuse nurka. Men’s Healthi teatel tekivad viidatud probleemid seepärast, et me kipume olema hooletud paari lihtsa asjaga: õiged raseerimisvõtted, tera õigeaegne vahetamine ning selle puhastamine ja säilitamine pärast habemeajamist. Kuidas neid viimaseid asju õigesti teha, selle kohta andis nõu professionaalne habemeajaja Fellipe Cardoso New Yorgi Otis & Finn Barbershop’ist. Ära lükka pardlit lihtsalt pärast raseerimist sahtlisse

Pärast iga habemeajamist tuleks tera tugeva survega voolava kuuma vee all põhjalikult läbi loputada. Nii kaua, kuni enam pole terade vahel näha surnud nahka ega habemekarvu. Seejärel võiks kindlustada tera steriilsuse: kalla lapile alkoholi ja hõõru sellega žilett üle. Seda võib täieliku antibakteriaalsuse huvides teha ka enne järgmist habemeajamist. Siis lase teral kas terve päev või öö kuivada ja aseta see püstisesse hoidjasse, mis laseb õhul terale žiletile pääseda.

Püüa leida pardlile koht väljaspool vannituba Niiske õhk, veeaur ja muu niiskus – need kahjustavad raseerimistera isegi siis, kui sa kasutad seda vaid korra nädalas. Metall hakkab tasapisi oksüdeeruma ja roostetama ja see loob bakteritele hea kasvupinna. Vaheta terasid sagedamini, kui seni vajalikuks pidasid Mõned tootjad ütlevad, et nende terasid võib enne väljavahetamist kasutada kaheksa korda. Cardoso soovitab selle numbri kaheks jagada. Kui igapäevaselt habet ajad, siis võiks tera kasutada kolm kuni neli korda. Tera muutub iga korraga nürimaks ja raseerib nahast kaugemalt. Nii tekib ka nahaärritus, sest normaalse tulemuse saamiseks tuleb žiletiga üha rohkem kordi nahka kraapida. Isegi harva habet ajav mees peaks siiski tera vahetama peale neljandat korda ning sealjuures kindlasti ka muul ajal pöörama tähelepanu selle seisukorrale. Natukenegi roostet on bakteritele puhas rõõm ja ka pisima sisselõike puhul pääsevad need otse haava sisse. Must või roostes žilett põhjustab nii põletikku või halvimal juhul teetanust. Kaalu vana kooli kaheteralist žiletti