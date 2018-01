EVE Online on üks maailma suurimaid arvutil mängitavaid massirollikaid, ehk mänge, kus sajad ja tuhanded inimesed mööda kosmost ringi sõita saavad, et ohtras koguses erinevaid tähesüsteeme avastada ning võtta mõõtu kas mängu poolt pakutavate vaenlastega või teiste mängijatega.

Mängul on hiigelsuur kasutajabaas ning nagu paljudes suurtes gruppides kombeks, luuakse ka selles liitusid, tehakse kompromisse ja peetakse sõda. Vaid 4 aastat tagasi leidis aset mängu seni suurim lahing, teatud ka kui "B-R5RB veresaun." Omavahel madistas üle 7500 mängija, lahing kestis üle 21 tunni ning selle jooksul hävitati umbes 300 000 dollari väärtuses virtuaalseid kosmoselaevasid.

Selle sündmuse valguses tekkinud sisepinged nii erinevate fraktsioonide vahel kui ka sees on jõudnud haripunkti ning EVE Online vaatab silma potentsiaalselt laastavaimale lahingule, mida eales arvutimängudes nähtud. Nimelt asuvad täna öösel kell 22.00. (Eesti aja järgi) omavahel võitlusesse kaks suurimat rühmitust, kelle laevade koguväärtus ulatub kuni miljoni dollarini.

Ent siinkohal on üks suur "aga". Valdav osa EVE Online kasutajabaasist usub, et mõlema väe pealikud on liialt arad, et enda väärtuslikke laevasid lahingusse saata ning selle asemel kohtutakse lahingväljal, põrnitsetakse teineteist vihase näoga 8 tundi ning seejärel minnakse laiali, kordagi relvadele tegevust andmata.