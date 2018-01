Seesmiste hemorroidide puhul on levinuim häda ärritus, mis tekitab veritsust ja ka nende väljalibisemist. Doktor Bernsteini puhul lükkavad paljud inimesed need lihtsalt käsitsi tagasi ja see on okei.

„Hemorroidid pole midagi enamat kui anaalkanali sise- ja välisosas asuvad veenid,“ selgitab rektaalkirurg Mitchell Bernstein. „Probleem on siis, kui need muutuvad sümptomaatiliseks.“

Sul on hemorroidid – nagu kõigil teistelgi siin planeedil. Jah: sa sündisid nendega ja sa lähed nendega ühel päeval ka hauda. Loodetavasti ei põhjusta need aga sulle eluteel liiga palju vaevusi, kirjutab Men’s Health . Nimelt: hemorroidid on tegelikult inimese keha loomulik osa.

Igal juhul on ärritavad hemorroidid väga ebameeldiv nähtus. Ning mõistlik oleks seda ennetada. Näiteks vältida järgnevat viit üsna levinud käitumisviisi.

1. Istud vetsus liiga pikalt

Võib-olla on vetsusistumise aeg see ainus päeva hetk, kui saad olla rahus omaette ja sotsiaalmeediat kruvida. Ehk arvad sa, et see on sama, mis lihtsalt toolil istumine. Aga ei ole.

Hemorroidid kipuvad välja lööma suurenenud allapoole suunava surve tagajärjel. Potil istumine eraldab kannikad teineteisest ja nii poti kuju kui su istumisviis tekitavad kerget imamisefekti. Üldjoontes: gravitatsioon pole siinkohal su sõber ja pealegi voolab nii palju verd su tagumikuveenidesse.

Et hemorroidid loitma ei lööks, tee oma häda kiiresti ära ja lahku. Kindlasti ei tohiks passida kempsus üle veerandtunni.

2. Ootad „number kahele“ minekuga liiga kaua

Jämesoole peamine eesmärk on vee eemaldamine fekaalidest. Kui sa oma keha signaale järgid ja õigel ajal vetsu lähed, on vee hulk enamasti normaalne – kui sa just mingil põhjusel dehüdreerunud pole. Aga häda kinni hoides toimub vee pidev eemaldamine ja roe muutub tihkemaks. Nii on selle eemaldamine lõpuks nagu tellise surumine läbi sõela. See põhjustab rebendeid, veenid paljastuvad rohkem ja võivad muutuda sümptomaatilisteks.

3. Pressid liiga kõvasti

See annab veenidele liiga suure koormuse, võib kahjustada nende pinda ja tekitada veritsust või seesmiste veenide väljalibisemist.

4. Sa ei tarbi piisavalt kiudaineid ja vett

Kõik on hea, mis muudab väljaheidet pehmemaks ja lühendab su vetsusolemise aega. Kiudained lisavad seedesüsteemi massi ja lühendavad nii seda aega, mis heitmetel jämesoole läbimiseks kulub. Vesi kiirendab samuti seda protsessi, hoides soolestiku sujuva ja paindlikuna.

5. Teed liiga kiiresti ja kõvasti raskustega kükke

Eriti mõjutab see neid trennimehi, kes ei tööta end tasapisi üles, vaid tahavad kõik ettenähtud kükid ühe korraga ära teha. Sama efekt on ka jalapressil. Paraku ka sellel, kui sõbral kolida aidates liiga kõvasti pingutad. Põhjuseks on äkiline ja tugev surve.